Gustavo Costas encendió las alarmas en Racing: "Todavía no pensé en mi continuidad"

Costas no aseguró su continuidad en Racing.

Gustavo Costas, uno de los ídolos más grandes en la historia reciente de Racing, encendió las alarmas en los hinchas de la Academia al asegurar que aún no ha pensado en su continuidad como entrenador del equipo. La declaración sorprendió a muchos, ya que el técnico argentino fue fundamental en la obtención de la Copa Sudamericana 2024, un título que ratificó su estatus como figura clave en el club.

Costas dejó claro que por ahora no está pensando en su futuro y prefiere concentrarse en el presente del equipo, que aún pelea por el campeonato. "Todavía no pensé en eso", expresó el entrenador sobre su posible continuidad, generando inquietud entre los hinchas que esperan que siga al mando en 2025, un año cargado de competiciones importantes.

Sin embargo, Costas trató de poner paños fríos a su declaración, explicando que aún queda mucho por resolver esta temporada. "Estamos peleando el campeonato. Pero no me recuperé yo, imaginate los jugadores. Es muy complicado, pero con estos pibes voy a la guerra a todos lados", afirmó entre risas.

La euforia de Costas en los festejos de campeón.

El DT destacó la dificultad de la final en Asunción contra Cruzeiro, y recordó la emotiva charla que tuvo con los jugadores antes del partido decisivo. "No sabía qué decirles. De lo táctico ya habíamos hablado. La noche anterior voy viendo cómo les puedo llegar al jugador, cómo los puedo contagiar. Fue muy difícil", comentó, mientras relataba cómo el "Coco" Basile le inspiró con sus palabras previas a una final en su carrera.

El capitán del equipo, Gabriel Arias, también se sumó a la entrevista y destacó la importancia que Costas le da al grupo: "Gustavo siempre priorizó el grupo, le dio mucha importancia. Cuando un grupo se hace fuerte y va en la misma dirección, todo es mucho más fácil". Arias envió un claro mensaje a la dirigencia: "El DT se tiene que quedar. Se vienen más finales y le tienen que hacer la estatua".

Costas, visiblemente emocionado, también destacó la figura de Roger Martínez, el colombiano jugó la final casi enyesado, como un ejemplo para las nuevas generaciones. "Antes de hacerme una estatua a mí, hágansela a Roger Martínez", dijo entre lágrimas.

Víctor Blanco y Gustavo Costas, en el presentación del tercer ciclo del entrenador, en diciembre de 2023.

Por otro lado, el entrenador agradeció el apoyo de Víctor Blanco, actual presidente de Racing, quien confió en él para tomar las riendas del equipo en un momento crítico. Sin embargo, Costas dejó en claro que no quiere verse involucrado en las disputas políticas del club debido a las próximas elecciones presidenciales. "No quiero que me tomen a mí ni de un lado ni de otro", comentó, mostrando su deseo de mantenerse al margen de la contienda electoral.

En cuanto a la relación con Diego Milito, candidato a presidente, Costas reveló que el Príncipe se había comunicado con él para felicitarlo por la conquista de la Copa Sudamericana, pero aclaró que no quiere que su futuro dependa de la política interna del club: "Si voy a dividir a Racing, me voy", concluyó.

(TyC Sports)