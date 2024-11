Franco Colapinto correrá el Gran Premio de Las Vegas tras accidente en la clasificación

La incertidumbre que envolvía a los fanáticos argentinos y al mundo del automovilismo se disipó finalmente: Franco Colapinto estará en la grilla de salida del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1. Después de un incidente en la clasificación del sábado, en el que sufrió un duro accidente que dejó en duda su participación, el piloto argentino de Williams recibió la autorización médica para competir en la carrera de la 22ª fecha del campeonato mundial, que se disputa este domingo.

Colapinto, quien se encontraba en su séptima participación en la Fórmula 1, había mostrado un rendimiento prometedor durante las primeras fases de la clasificación. Con un tiempo de 1:33.746 en la Q1, el argentino logró avanzar a la Q2, asegurando su lugar entre los 10 primeros. Sin embargo, cuando intentaba mejorar su tiempo en la Q2, el joven piloto perdió el control de su monoplaza en la curva 15 y estrelló su Williams FW46 contra las barreras de contención, destrozando la parte delantera del vehículo.

El accidente generó una gran preocupación, y su presencia en la carrera quedó en suspenso. Afortunadamente, tras ser sometido a un exhaustivo chequeo médico, Colapinto fue dado de alta y recibió el visto bueno para disputar la competencia. A través de sus redes sociales, el piloto tranquilizó a sus seguidores, confirmando que estaba en condiciones de competir y agradeciendo el apoyo de los médicos, quienes priorizaron su bienestar.

Williams también compartió un comunicado oficial, en el que expresó su alivio por la recuperación de Colapinto y agradeció al equipo de mecánicos por trabajar durante la noche para reparar el coche. "Franco competirá en Las Vegas", indicó el equipo en su posteo. Sin embargo, debido al tiempo limitado para las reparaciones, Colapinto iniciará la carrera desde el pitlane.

