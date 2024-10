El joven paranaense Laureano Hopmeier ganó el oro en el Sudamericano de Natación en Brasil

El joven nadador Laureano Hopmeier, oriundo de Paraná, quien comenzó su carrera en el Club Echagüe y actualmente compite para Unión de Santa Fe, logró la medalla de oro en los 100 metros mariposa en el Campeonato Sudamericano de Natación, celebrado en Mogi das Cruzes , São Paulo, del 14 al 17 de octubre. Con un tiempo de 55.60 segundos, Hopmeier no solo se alzó con el primer puesto, sino que también superó su marca personal.

En diálogo con Elonce, Hopmeier expresó su satisfacción por el resultado: “El viaje fue del 14 al 17 de octubre, corrí los 100 metros mariposa y quedé primero, bajé el tiempo que tenía de 55.90 a 55.60 segundos. Fuimos 31 nadadores a representar a Argentina”.

Este logro no es el único en su carrera, ya que el año pasado participó en la Copa de Federaciones y en el Mundial Escolar, ambos en Río de Janeiro. "Me pongo feliz por los logros porque todos los días voy a entrenar y hago mi esfuerzo. Eso me pone contento", comentó el nadador de 17 años, quien entrena en doble turno y también realiza estudios de forma virtual.

Laureano Hopmeier ganó el oro en el Sudamericano de Natación en Brasil. (@clubunion)

Hopmeier, que ha encontrado en la mariposa su estilo más fuerte, señaló: "Cuando era chiquito me gustaba más la espalda, pero me salía mejor la mariposa, así que con mi entrenador decidimos enfocarnos en esa prueba". Con una contextura física que considera ventajosa, agregó: "Tengo brazos y piernas largas, eso te da un plus en comparación con una persona más baja".

El joven deportista cerrará el 2024 con un campeonato nacional en Buenos Aires en diciembre, y ya tiene en su mira el Sudamericano Juvenil del próximo año.