Con un gol a los 9 segundos, Platense venció a Gimnasia: video del 1-0

Con un gol de Mateo Pellegrino a los nueve segundos, que se convirtió en el más rápido de toda la Liga Profesional 2024, Platense le ganó a Gimnasia en Vicente López por 1-0. Pese a los tres puntos y el cierre de una gran campaña, la alegría no fue total para el Calamar ya que no pudo clasificarse a la Copa Sudamericana por el empate entre Unión y Defensa y Justicia.

El partido

Sorprendió a todos, pero está claro que el saque del medio que terminó en el festejo del goleador del Marrón estuvo lejos de ser un aliado de la suerte. Todo lo contrario: fue una jugada de pizarrón que evidentemente se practicó en la semana y se craneó en la mente de la dupla Sergio Gómez- Favio Orzi.

Vicente Taborda jugó rápidamente hacia adelante para la diagonal de Guido Mainero, que ganó la cuerda y le devolvió el balón al ex-Boca para que remate de primera. Ante la velocidad de la acción, el arquero Marcos Ledesma reaccionó con un rebote corto y allí apareció Pellegrino, con su olfato característico, para empujarla a la red.

Desde ese entonces, Gimnasia acusó el golpe tempranero y en 90 minutos, visiblemente aturdido, no halló la fórmula para poder contrarrestar ese comienzo arrollador del local y ponerle paridad a la última fecha de la Liga Profesional. Sobre el final, por un cruce sin pelota, se fueron expulsados Ignacio Schor y Jonathan Cabral y ambos quedaron con uno menos.

#TorneoLPF 🏆 | GANOOOOO PLATENSEEEEE 🤎🤎 🔛 El Marrón derrotó 1-0 a Gimnasia en Vicente López ⚽️ Mateo Pellegrino#VamosCalamares🦑 pic.twitter.com/61LM0PaesT — Club Atlético Platense (@caplatense) December 15, 2024

El desarrollo del juego no sufrió mayores emociones y así se bajó el telón en Vicente López con el triunfo de Platense, que si bien concluyó un destacado torneo (por ahora está noveno en la tabla) con un triunfo la alegría no pudo ser total porque no logró clasificarse a la Copa Sudamericana por muy poco. Por su parte, el Lobo por quedó 19º y lejos de cualquier Copa, en una floja temporada.

