Canapino destacó el "nivel" de Werner tras su victoria en Toay: "Está en otra categoría"

En una jornada que quedó marcada por su gran rendimiento, Mariano Werner (Ford Mustang) se llevó la victoria en la 14ª fecha del Turismo Carretera, celebrada en el autódromo de Toay. Con esta victoria, el piloto del Fadel Racing recuperó la punta de la Copa de Oro, y llega como gran favorito al Premio Coronación.

Werner, que había clasificado en tercera posición, demostró su calidad durante la competencia, adelantándose a Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) en las primeras vueltas.

El paranaense, que logró su segunda victoria consecutiva tras el triunfo en San Nicolás, dominó la carrera de principio a fin, mostrándose imparable para los demás competidores. Agustín Canapino, uno de los pilotos más destacados de la temporada, intentó seguirle el ritmo, pero no pudo.

El arrecifeño, quien finalizó segundo, no escatimó en elogios para el ganador de la jornada, destacando su superioridad: "A Mariano, olvídate, no hay forma de alcanzarlo. Desde la carrera pasada está en otra categoría. Intenté, pero la verdad es que él estaba en otra liga y no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlo. Me resigné", aseguró el piloto de Chevrolet.

A pesar de no poder alcanzar a Werner, Canapino se mostró satisfecho con su rendimiento, señalando que "fuimos el mejor del resto" y destacando las buenas maniobras que realizó durante la carrera, especialmente al adelantar a pilotos como Ebarlín, Urcera y Mangoni.

Por su parte, Werner expresó su satisfacción por la victoria y destacó la importancia del trabajo en equipo. "El salto de calidad lo dimos en la carrera anterior y lo mantuvimos acá", comentó el piloto, quien agregó que el clima cambió considerablemente en las horas previas a la competencia, lo que complicó las estrategias de los equipos, pero finalmente pudo confiar en el rendimiento de su auto.

Con esta victoria, Werner llega al Premio Coronación con 12,5 puntos de ventaja sobre Julián Santero (Mustang), quien no tuvo una buena actuación en Toay y terminó fuera del "top 10". A 3 vueltas del final, Juan Martín Trucco (Challenger) pudo recuperar el tercer puesto tras una desconcentración de Germán Todino (Mustang), quien lidiaba con problemas en el cardán de su auto.