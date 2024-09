Boca sancionó a Sergio Romero por dos partidos tras los incidentes con los hinchas

Boca tomó la decisión de sancionar a su arquero, Sergio Romero, con dos partidos de inactividad tras su enfrentamiento verbal con un grupo de hinchas después de la reciente derrota ante River Plate en La Bombonera .

El club comunicó a través de sus redes sociales que “Sergio Romero no será convocado para los dos próximos partidos que tenemos que disputar (ante el Club Atlético Belgrano de Córdoba y la Asociación Atlética Argentinos Juniors)”. En su lugar, el joven arquero Leandro Brey tomará su lugar en la alineación.

El incidente ocurrió el sábado pasado, en un clima de tensión tras la derrota de Boca en el Superclásico. Romero, visiblemente afectado por los insultos de los plateístas, reaccionó de manera inapropiada, lo que llevó al Consejo de Fútbol del club a reunirse con él para escuchar su versión de los hechos. En un comunicado, el club resaltó que “fueron identificados los tres simpatizantes que provocaron el hecho” y que se les aplicarán las medidas correspondientes.

El club también hizo un llamado a la unidad, destacando la importancia de la “gran familia” que conforman hinchas, jugadores, empleados y directivos, y pidió “el respeto mutuo en todo momento por el bien del Club”.

Las disculpas de Chiquito Romero: “Se me fue la cabeza”

Después del partido, Romero se disculpó públicamente, explicando: “Me puteó con tantas ganas que me encontró. Me estaba yendo caliente pero tranquilo: me encontró, se me fue la cabeza y volví. No quería que sucediera, pero ya está y le ofrezco mis disculpas (al hincha). Estuve mal con la reacción, tendría que haberlo dejado pasar e irme porque están en su derecho de expresarse, pero ya está”.

Además, el arquero reveló que la Policía le labró un acta y le aplicó una contravención por incitación a la violencia, asumiendo su responsabilidad en la situación: “No se pueden generar tumultos y hoy se generó por culpa mía, así que firmé”.