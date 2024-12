Argentina terminó el 2024 como líder del ranking FIFA por segundo año seguido

Se conoció de manera oficial el nuevo ranking FIFA y la Selección argentina terminó en el primer lugar por segundo año consecutivo, un logró espectacular del equipo que dirige Lionel Scaloni. La albiceleste sumó 1867.25 puntos y se ubicó por delante de Francia, segundo, con 1859.78, y España, que viene de ganar la Eurocopa y de tener un gran año, tercero con 1853.27 unidades.

En el cuarto lugar aparece Inglaterra (1813.81), mientras que Brasil ocupa el quinto puesto (1775.85) y Portugal el sexto (1756.12). Además, el seleccionado de Países Bajos (1747.55), Bélgica (1740.62) Italia (1731.51) y Alemania (1703.79) competan la lista de los diez mejores equipos del mundo, a nivel selecciones nacionales.

