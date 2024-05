Nora Cortiñas está internada en terapia intensiva

La titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, se encuentra internada este lunes por la noche en terapia intensiva, tras haber sido operada de una hernia.



Si bien los allegados optaron por no difundir el lugar donde permanece hospitalizada, en redes sociales pidieron por la salud de Cortiñas, de 94 años.



"Fuerza Norita! La enorme Norita Cortiñas fue operada de una hernia hace algunos días. La operación salió bien pero Nora está en terapia intensiva porque tiene muchos años y otras nanas previas", confirmó el docente y activista de Derechos Humanos Hernan Nemi.



Asimismo, agregó: "Pensémosla, recemos por ella, enviémosle todo nuestro amor. Fuerza Norita del amor, la lucha y la ternura!", pidió.



La información, originalmente difundida por el militante de Derechos Humanos Ángel Fernández Schejtman, se propagó rápidamente a través de las redes sociales y en ese momento familiares y allegados a la dirigente de los DD.HH. pidieron "respeto".



"Sabemos que hay algunas personas que quieren ir a visitar a Nora y las entendemos por el cariño, afecto y admiración que generó durante su vida y lucha. Si estuviera en una habitación no habría ningún inconveniente, pero está en Terapia donde el ingreso es restringido, donde a veces nos tenemos que turnar nosotros, la familia íntima", señalaron.



Y añadieron: "Por otra parte no está en condiciones de recibir visitas. Les pedimos respeto por ella y por nosotros y entiendan el momento que vivimos. Cuarenta años estuvo en la calle luchando por los desaparecidos y las injusticias, querida, cuidada y respetada por los que la acompañaron, ahora es nuestro turno de acompañarla y cuidarla".



Cortiñas, cuyo nombre completo es Nora Morales de Cortiñas, había sido reconocida días atrás en la Legislatura Porteña con el premio Jorge Morresi "a la trayectoria, al compromiso y a la defensa de la democracia y los derechos humanos".



La última aparición pública de "Norita" había sudo el 24 de marzo pasado, cuando marchó en silla de ruedas para conmemorar un nuevo aniversario de la Dictadura Cívico-Militar de 1976 en el Día de la Memoria, Verdad y Justicia, en reclamo por su hijo Carlos Gustavo Cortiñas, desaparecido desde el 15 de abril de 1977. (Fuente: Noticias Argentinas)