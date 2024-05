Continuará el frío en Paraná: este domingo la máxima no superará los 11ºC

¿Por qué se adelantó el frío en Argentina?

El tiempo en la provincia de Entre Ríos no presentará grandes cambios durante este domingo, donde comenzará a establecerse una ola polar en todo el territorio.En base a lo que pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último reporte, se espera que en el caso de Paraná y departamentos aledaños (Diamante, La Paz, Villaguay y Nogoyá) la mínima llegue a los tres grados centígrados, mientras que la máxima no superará los 11ºC. Al mismo tiempo, soplarán vientos del sector noreste entre topes que irán entre los 13 y 22 kilómetros por hora.En la zona de Concordia, San Salvador, Feliciano, Federación y Federal se espera un clima similar, con máximas que apenas llegará a los dos dígitos (11ºC). Sin embargo, a diferencia de la capital entrerriana, habrá mayor nubosidad en el cielo y soplarán vientos del sector este a 12 km/h.Este fenómeno está vinculado a la catástrofe climática que provocó la reciente inundación histórica en Puerto Alegre y otras zonas del sur de Brasil, con un saldo superior a 150 muertos y dos millones de afectados. Madelón explicó: “Hubo un frente estacionario que dividió las dos masas de aire. Hacia el sur el aire frío y hacia el norte el caliente. Ese frente estacionario estuvo mucho tiempo oscilando en el sur de Brasil, donde produjo las inundaciones que todos conocemos”.Lo que ocurre es que cuando ese anticiclón (alta presión) se ubica varios días en Uruguay o sur de Brasil, acá el viento rota al noreste, trae más calor y provoca buen tiempo en el sur de Brasil. Pero eso es algo que no sucedió en este mes de mayo, con las consecuencias ya vistas tanto en Brasil como en Argentina. En este caso esos anticiclones vinieron muy desde el sur.