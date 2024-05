Docentes exigieron mejoras salariales frente al Colegio Nacional de Paraná

Docentes realizaron un abrazo simbólico en el Colegio Nacional N° 1 Domingo Faustino Sarmiento, situado en la intersección de las calles Garay y Buenos Aires, en Paraná. La actividad se desarrolló durante la jornada institucional de la escuela.“Se trata de una manera de visualizar las problemáticas que atravesamos, no solo en la cuestión salarial”, dijo una docente, Ruth Luna, a Elonce al detallar que los docentes están pasando por situaciones críticas ya que deben trabajar hasta en tres turnos por día para poder llegar a fin de mes.En este sentido, remarcó que “la realidad de los docentes es tener muchos trabajos para poder llegar a fin de mes. Además, necesitamos que se reconozcan los códigos que cobrábamos”.En tanto, una asesora pedagógica, precisó que “la crisis se agudiza y hay recortes en programas muy importantes para la educación. Se está desmantelando la posibilidad de garantizar derechos. Algo que repercute en la educación y salud de los chicos”.“Ahora estamos notando que muchos estudiantes no tienen para comer. La merienda de la escuela, es a veces la posibilidad hasta la noche y ya hay deserción escolar”, precisó al sostener que “la situación es crítica”.En tanto, una profesora de Matemática, que viaja a diario desde Viale a Paraná destacó que “cuesta unos 7.000 pesos viajar a diario y no tenemos actualización en los códigos y demás. La educación es el futuro y no vemos perspectivas”.