Testimonios de la inundación en Concordia por creciente del río: “Es horrible”

Sociedad Fotos y videos de la impresionante inundación en Concordia

Sube el número de evacuados

recorrió la zona, obtuvo postales y testimonios de algunas personas que todavía permanecen en la zona más complicada por las inundaciones.Un vecino oriundo del barrio Vélez Sarsfield expresó su opinión sobre la creciente luego de tener la experiencia de haber vivido 20 inundaciones por lo menos: “Esperemos que haya una gran solución para esto. Tratamos de estar todos los vecinos unidos. Hay muchas promesas de que se iba a hacer una defensa, pero nunca se hizo. Hasta ahora, en veremos está todo eso. No sé qué va a pasar. Esperemos que no vuelva nunca más el agua”.“Es un lindo barrio, tenemos la Costanera, el centro y estamos todos cerquita, pero nadie quiere volver por la inundación”, explicó. Además, en su caso personal, aseguró que “no entró agua a la casa y espero que no entre”.Claudia, en cambio, tomó la medida de vivir dentro de un Ford Falcon tras la creciente del auto: “Es horrible vivir así, es algo de nunca terminar en las circunstancias que estamos. No hay soluciones y tampoco ayuda. Estamos en abandono de persona como ciudadano de Concordia, lamentablemente”.“No nos dio tiempo a recomponernos de la vez pasada que ya de vuelta tenemos que vivir esto. Es horrible”, concluyó.En lo que respecta a evacuaciones, el intendente Azcué informó que hasta este domingo 12 de mayo, se han evacuado un total de 167 familias, que hacen un total de 568 personas, entre mayores y menores.Del total de familias evacuadas, 108 de ellas, integradas por 228 mayores y 131 menores, fueron trasladadas a domicilios particulares.Hay 9 familias, 17 adultos y 18 menores, alojadas en el Centro de Evacuados “El Refugio” de Carretera La Cruz.En las instalaciones del Regimiento hay alojadas 21 familias, 37 mayores y 35 menores. Mientras que en Villa Adela, hay 5 familias evacuadas, 13 mayores y 8 menoresEn el centro de evacuados “Promin” hay 15 familias, 25 mayores y 30 menores y en la “Ex Bagley”, se encuentran evacuadas 9 familias, 17 mayores y 9 menores.Total de familias que permanecen en los centros de evacuados: 59.Hasta el día de la fecha, 359 personas fueron trasladadas a domicilios particulares y 209, a Centros de Evacuados.