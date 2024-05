Todos los niños que estén en la red “corren riesgo de ser víctima de grooming”

En el marco de los allanamientos que se concretaron en Entre Ríos y otras provincias por explotación de menores, la coordinadora del Consejo Provincial contra la Trata de Personas, Silvina Calveryra, informó a Elonce sobre los procedimientos y cómo estar atentos para no caer en estas redes.En una primera instancia, contó que “se trata de un delito aberrante, cuando se decomisan los bienes no queremos ni ver las imágenes que se muestran porque son muy crudas”, dijo al señalar que hay casos en donde se utilizan fotos robadas y se utilizan para el cibercrimen”.Al ser consultada por los allanamientos de Aliados por la infancia, “se concretó el tercer allanamiento y al momento hay 15 detenidos. Se trata de un delito tipificado como Trata de personas y en esta última instancia hubo dos menores rescatados y al momento están siendo asistidos”.En total, hubo 33 procedimientos que estuvieron impulsados por las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el U.S. Department of Homeland Security de Estados Unidos y el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. Ambas instituciones cooperan mutuamente para combatir la explotación sexual de menores a partir de la utilización del sistema de investigación estadounidense “Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)” y “Child Protection Sistem (CPS)”.Se realizaron de manera simultánea en 12 provincias del país (Buenos Aires, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Río Negro, Salta, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán, además de CABA) y también en República Dominicana, Ecuador, Paraguay, Panamá, Puerto Rico, Alemania, Costa Rica y Perú.Hasta el momento hay 15 personas detenidas, 9 de ellas en Argentina -4 en CABA, 3 en Santa Fe, 1 en provincia de Buenos Aires y 1 en Salta-. También fueron arrestados otros cuatro sospechosos en Ecuador, uno en Puerto Rico y el restante en Costa Rica.Acto seguido, mencionó que “cuando se habla de un crimen de la infancia, las penas por delitos vinculados a la integridad sexual ya hay fallos que no se deben determinar condenas con formas leves”.Por otro lado, informó que “WhatsApp se ha vuelto una red peligrosa, no solo por estafas, sino que están referidas al grooming, envío de fotos vinculadas a la sexualidad y se incentiva muchas veces a los niños a adolecentes a enviar este tipo de contenidos”“Quienes están en línea están en riesgo permanente y su privacidad y ante este vivir una situación de este tipo, recomendamos a las personas que denuncien y hagan capturas de pantalla de todo lo que han sufrido”, cerró.