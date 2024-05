Para triangular dinero robado, hackearon la cuenta a la Policía de Santa Fe

Delincuentes informáticos hackearon hace alrededor de 10 días la cuenta bancaria de la Unidad Regional XIII de la Policía de Santa Fe, que tiene asiento en el departamento San Cristóbal, y la usaron para triangular dinero robado a una empresa de Buenos Aires.



Al detectarse la maniobra, el Nuevo Banco de Santa Fe bloqueó la cuenta y quedaron atrapados 9 millones de pesos en concepto de adicionales. La entidad bancaria informó que esos fondos, que no fueron sustraídos por los ladrones, quedarían liberados en un plazo no menor a los tres meses. Ante esta situación, el gobierno de Santa Fe prevé hacer una ampliación y compensación presupuestaria para cumplir con el pago, aún sin fecha precisa.



Los robos cibernéticos vienen escalando en la preocupación oficial porque, no es la primera vez que esto ocurre. Fueron atacadas anteriormente cuentas de la propia Policía y también de escuelas de la provincia.



El modus operandi en estos casos suele iniciarse con la introducción de un virus troyano en la PC atacada. A partir de allí, se inicia un proceso de estudio que puede llevar meses. Los delincuentes siguen los patrones de movimiento de la cuenta y, tras tomar los usuarios y claves de dos firmantes habilitados, aprovechan para concretar el robo en las fechas en las que hay mucho movimiento de dinero, de modo de retrasar la detección del delito.



Valga la aclaración: no necesariamente es lo que ocurrió con el ataque a la cuenta bancaria de la URXIII. La información ya está en manos de la Unidad Fiscal del departamento San Cristóbal, que tiene a su cargo la investigación.



Cuáles son los delitos informáticos que se cometieron

Desde el año 2008, con la sanción de la ley 26.388, la Argentina tiene incorporados los delitos informáticos en el Código Penal. Hay distintos tipos: contra la integridad sexual, contra la libertad, contra la propiedad, contra la seguridad pública y contra la administración pública.



En el hackeo a la cuenta bancaria de la URXIII se cometieron, en principio, dos delitos: contra la propiedad y la administración pública.



En el primer caso, está tipificado para la estafa mediante el uso de tarjeta magnética o de los datos de la tarjeta; la defraudación mediante cualquier técnica de manipulación informática que altere el normal funcionamiento de un sistema informático o la transmisión de datos; y el daño informático, que consiste en alterar, destruir o inutilizar datos, documentos, programas o sistemas informáticos; vender distribuir, hacer circular o introducir en un sistema informático, cualquier programa destinado a causar daños.



En la misma normativa se establece que la pena es mayor en caso de dañar datos, documentos, programas o sistemas informáticos públicos; causar daño en sistemas informáticos destinados a la prestación de servicios de salud, de comunicaciones, de provisión o transporte de energía, de medios de transporte u otro servicio público.



Respecto a los delitos contra la administración pública, se sanciona a quienes sustraigan, alteren, oculten, destruyan o inutilicen registros o documentos electrónicos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en interés del servicio público. (Aire de Santa Fe)