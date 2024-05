Medidas de prevención para bronquiolitis y otras infecciones respiratorias:

Como consecuencia de la inmadurez del sistema inmune y los pulmones, los nacidos antes de la semana 37 de gestación tienen mayor riesgo de padecer infecciones en general y patologías respiratorias en particular. El Ministerio de Salud de Entre Ríos considera fundamental extremar los cuidados en este grupo poblacional.



Entre las recomendaciones se indica la vacunación a embarazadas contra el virus sincicial respiratorio (incorporado a partir de marzo de 2024), entre las semanas 32 y 36 durante la época de circulación del virus. También se resalta como factor preventivo y protector el sostenimiento de la lactancia.



"La bronquiolitis es una infección respiratoria aguda muy frecuente en los meses de otoño-invierno y afecta, sobre todo, a menores de un año. Puede ser causada por distintos virus, el más común es el Virus Sincicial Respiratorio (VSR)", señaló el referente técnico del programa Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB), dependiente de la Dirección de Maternidad e Infancia, Damián Monzón.



Agregó que esta patología "afecta las vías aéreas pequeñas (inflamación de los bronquiolos), provoca distintos grados de dificultad para respirar, alimentarse o dormir y se manifiesta con agitación, tos y decaimiento".



El profesional indicó que "si un niño o una niña tiene dificultad para respirar, hay que consultar de forma inmediata al equipo de salud para que sea evaluado". Señaló que al no existir tratamientos para el virus "es fundamental controlar que el compromiso respiratorio no afecte la oxigenación normal y asegurarse de que el bebé pueda alimentarse e hidratarse pese a la dificultad respiratoria".



También hizo hincapié en que "los menores de tres meses, prematuros y niños con problemas crónicos de salud -como cardiopatías, enfermedades pulmonares crónicas o con compromiso de su inmunidad- tienen más riesgo de presentar formas graves de enfermedades respiratorias. Hoy en día se dispone de un anticuerpo especial (llamado Palivizumab) que se aplica durante los meses de invierno para prevenir internaciones en los niños menores de un año que fueron prematuros de muy bajo peso al nacer y en aquellos con cardiopatías congénitas".



Medidas de prevención para bronquiolitis y otras infecciones respiratorias:



- Tener las dosis de vacunas que contempla el Calendario Nacional de Vacunación según la etapa de la vida.



- No exponer a los niños al humo del cigarrillo ni de braseros o estufas a leña.



- Higienizar frecuentemente, con agua y jabón, los elementos del bebé (chupetes, juguetes) y las superficies donde se lo cambia o donde se preparan sus alimentos.



- Lavado de manos frecuente, con agua y jabón. Se puede reforzar la higiene con alcohol en gel.



- Ventilar los ambientes de la casa al menos una vez al día.



- Mantener alejados a los bebés de las personas que están resfriadas o tienen tos.



- Si los cuidadores tienen alguna infección de las vías respiratorias deben lavarse las manos, especialmente antes de alzar, cambiar o alimentar al bebé. Pueden usar el tapaboca como medida de apoyo, para evitar el contagio por secreciones.



- No se debe colocar tapaboca en los niños menores de dos años.



- En los niños con más riesgo de bronquiolitis grave (menores de tres meses, prematuros, con enfermedades crónicas), no está recomendada la asistencia al jardín maternal.