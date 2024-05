Videos: estudiantes de dos colegios protagonizaron una batalla campal en Tucumán

Negro, marron, caca, mierda, sorete, almirante brown, brown de adrogue, villeros, tucumonos, sucios, bala, un solo tiro al aire y no queda uno de estos pendejos que se creen bandidos y son unos pelotudos mas del montón pic.twitter.com/Yvzo2j69sy — pusi (@pusineitor) May 7, 2024

Pelea entre estudiantes en #Tucuman



De una lado, estudiantes de un colegio privado (auto declarados libertarios) pedían recortes en el presupuestado de la educación pública provincial.

Del otro lado, estudiantes de un colegio técnico público fueron a buscarlos para debatir ! pic.twitter.com/KdD4FO4o16 — Avellaneda_Real (@avellaneda_real) May 7, 2024

#Ahora #Tucuman | Feroz pelea entre adolescentes tucumanos a la salida del horario escolar



En medio del enfrentamiento golpearon a una mujer que se encontraba transitando por la vereda. Tuvo que asistir al lugar personal de la policía. VIDEO pic.twitter.com/bwjLkxfb8L — Radios Tucumán (@radiostucumanok) May 7, 2024

Una violenta secuencia se vivió este martes en pleno centro de San Miguel de Tucumán, dos grupos de estudiantes de dos colegios distintos se trenzaron en una impactante batalla campal luego de una discusión.Sucedió sobre la calle Crisóstomo Álvarez al 600, a metros de la plaza central. En cuestión de minutos, la arteria céntrica se volvió el campo de batalla para los adolescentes, ante la mirada de unos pocos efectivos policiales que se encontraban en el sitio. No hubo reportes de heridos.La batalla fue protagonizada por alumnos de la Escuela Técnica y del Instituto Privado Tucumán. Testigos indicaron que los estudiantes iniciaron una discusión verbal. No pudieron definir qué fue lo que originó el conflicto.Lo que comenzó como gritos rápidamente escaló hasta convertirse en una gran riña entre dos grupos, con golpes de puño y patadas. Las imágenes del enfrentamiento no tardaron en publicarse.Pese a las corridas y lo gritos, los agentes policiales que estaban en el lugar no pudieron contener el enfrentamiento. Eran pocos y se vieron desbordados por la gran cantidad de adolescentes peleándose en simultáneo, publicóLuego de algunos minutos, la pelea cesó y los grupos se separaron. El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y entre los vecinos de la zona. No se registraron, de momento, reportes de personas heridas.