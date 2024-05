Se viene la “Luna de las Flores”: qué es este fenómeno y cuándo ocurrirá

Calendario lunar: cuándo es luna llena y el resto de las fases

Recomendaciones para ver la Luna llena

Luna de las Flores de mayo

La Luna llena estará presente en mayo de 2024, específicamente el jueves 23, marcando uno de los eventos lunares más esperados del mes. Este fenómeno, conocido como la Luna de las Flores, es particularmente especial porque coincide con la temporada de floración primaveral en el hemisferio norte.Durante dicho tiempo y espacio, la luna aparece completamente iluminada desde la Tierra, ofreciendo un espectáculo brillante en el cielo nocturno. Tradicionalmente, la Luna llena de mayo es un momento para celebrar la fertilidad de la primavera y la renovación de la tierra.Además, en muchas culturas, se le atribuyen propiedades esotéricas, influyendo en prácticas como la agricultura y rituales espirituales. En ese marco, la “Luna de las Flores” no solo embellece el cielo, sino que también juega un papel importante en la jardinería y la agricultura.De acuerdo a las creencias divulgadas en la población y según informó TN, la luz de la Luna llena tiene un efecto positivo en el crecimiento de las plantas y las flores, motivo por el cual muchos jardineros prefieren sembrar durante esta fase.: miércoles 1 de mayo.: miércoles 8 de mayo.: miércoles 15 de mayo.: jueves 23 de mayo.: jueves 30 de mayo.: salir de la ciudad o buscar un área abierta donde las luces artificiales no opaquen la visibilidad del cielo puede hacer una gran diferencia en cómo ves la Luna.: asegurate de que la noche esté despejada. Las nubes pueden obstruir tu visión de la Luna, así que es ideal planificar según el clima.: aunque la Luna llena se puede disfrutar a simple vista, un par de binoculares o un telescopio pueden enriquecer la experiencia permitiéndote ver más detalles de la superficie lunar.: apps como Star Walk, SkyView o Stellarium te pueden ayudar a identificar no solo la Luna, sino también constelaciones, estrellas y otros cuerpos celestes visibles esa noche.: llegá a tu lugar de observación antes de que la Luna esté completamente visible para acomodarte y adaptar tu vista a la oscuridad del entorno. Esto te permitirá disfrutar más del evento astronómico.Cabe recordar que la Luna de las Flores es el nombre popular dado a la luna llena de mayo. Este nombre proviene de las tradiciones de los pueblos indígenas, quienes nombraban cada luna llena del año según características destacadas de esa época en su entorno natural, publicóDe hecho, en el caso de la luna de mayo, se le llama “Luna de las Flores” debido a que coincide con la primavera y florecen las plantas, en muchas partes del hemisferio norte, marcando una temporada de crecimiento y renacimiento.