Qué aspectos de la salud mejora el consumo de mate: los principales beneficios

Propiedades

1- Mejora la función renal

2- Adelgazante

3- Mejora el funcionamiento cerebral, el ánimo y la concentración

4- Aporte nutricional

5- Mejoras en los huesos

6- Beneficios para el funcionamiento del organismo

Recomendaciones para un buen mate

El mate es casi una personalidad en Argentina, compañero inseparable para la mayoría de quienes viven en este territorio, tanto para tomar en soledad como para compartir momentos compartidos y charlas memorables. En el país es una bebida que forma parte de la cultura y la identidad, además de que es el principal productor mundial y el segundo exportador detrás de Brasil.Pero no es exclusiva, la infusión también es un clásico en Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.Pero como plus, la bebida a base de yerba mate, tiene diversas virtudes y es objeto de estudios científicos para ahondar sobre ellos. Así se sabe que puede aportar beneficios para la salud y mejorar el funcionamiento orgánico.“Esta bebida tiene propiedades que ayudan a mejorar tanto el estado físico como anímico de quienes la consumen, poniendo al mate como una buena opción para incorporarlo a una dieta saludable gracias a su poder antioxidante y su alta concentración de polifenoles, que junto con las vitaminas del complejo B mejoran las defensas naturales del organismo y lo protegen del daño celular”, detalla un informe de la marca CBSé.“En Argentina, el mate trasciende su valor nutricional, siendo parte de una tradición que fortalece vínculos sociales y familiares. Entre rondas de mates, los argentinos no solo nutren su cuerpo, sino que viven una experiencia de sabor y felicidad en cada mate”, apunta.Los polifenoles presentes en la yerba mate, promueven la eliminación de la retención de líquidos, mejorando la función renal gracias a su efecto diurético, y las xantinas presentes en la yerba energizan al cuerpo, mejorando el rendimiento físico y mental. Además, contiene vitaminas B que ayuda al organismo a aprovechar la energía de los alimentos. Funciona como diurético y laxante suave.La yerba mate contiene mateína, favoreciendo la posible pérdida de peso, estimulando el sistema nervioso. Su efecto saciante la convierte en un aliado en dietas para adelgazar, además de ser altamente digestiva, beneficiando el funcionamiento general del organismoPero, además, no se le queda atrás al café como estimulante de la función cerebral y energizante. Destacan que la mateína mejora el ánimo y la concentración. En 2015, la neuróloga argentina Emilia Gatto postuló la existencia de una relación estadística inversa entre el consumo de mate y el desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Es que se le atribuye un efecto neuroprotector.Tiene alto valor nutricional en tanto incluye vitaminas A, B, C y E. También aporta minerales como potasio, sodio, hierro, magnesio y zinc, junto con más de 10 aminoácidos esenciales. Es un potente antioxidante.Un trabajo de investigadores de la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, reveló que la yerba mate puede reducir el riesgo de pérdida de densidad mineral de los huesos para las mujeres después de la menopausia: señaló que deberían tomar un litro de mate por día, tal cual refiere una publicación de Infobae.Además, menciona que en 2015 Lucas Brun, del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario e investigador del Conicet, y colaboradores demostraron que la densidad mineral ósea y la cantidad de trabéculas dentro del hueso era mayor en animales de experimentación que recibían un mate cocido frío.En tanto, algunos estudios han sumado que ayuda a reducir el colesterol malo, puede estimular el cerebro, el corazón, los músculos que recubren los vasos sanguíneos y otras partes del cuerpo. Además, se ha dicho que puede reducir el riesgo de tener diabetes ya que se observó que a mayor consumo, menor es la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2.Para maximizar los beneficios del mate y minimizar posibles riesgos asociados a su consumo, se recomienda variar el tipo de yerba mate y evitar el consumo excesivo de azúcar. Optar por alternativas más saludables como la stevia o miel, en cantidades moderadas, puede mejorar el sabor sin comprometer la salud.Para disfrutar plenamente de los beneficios del mate, es recomendable consumirlo con las recomendaciones para la preparación de un buen mate, evitando el agua a temperaturas excesivamente altas que pueden perjudicar sus propiedades. Son importantes los pasos de una “cebada perfecta” para una experiencia de mate satisfactoria: Llenar el mate con yerba en ¾ partes, invertir el mate y sacudirlo, inclinarlo y usar agua tibia a 40° en la primera cebada, cebando en la parte más vacía del mate. Para luego colocar la bombilla y continuar cebando a una temperatura del agua a 80°.