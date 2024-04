Convocan a una movilización para exigir justicia por motociclista fallecido

Una camioneta perteneciente a la empresa de transporte "La Martina" y una moto marca Gilera 110cc. colisionaron en la esquina de calles Ramírez y Humberto 1°, en Concordia, en la noche del pasado jueves 21 de diciembre. Como consecuencia del accidente, el conductor del rodado de menor porte fue trasladado al hospital Masvernat, donde permaneció internado hasta el día en el que se produjo su deceso, el 27 de diciembre, debido a las graves lesiones que sufrió en el siniestro. La víctima fue identificada como Roque Facundo Emanuel Bais, de 43 años.Tras casi cuatro meses, los familiares realizarán un nuevo pedido de justicia con una movilización pactada para este lunes 22 de abril desde la Plaza Urquiza hasta los Tribunales de Concordia. La concentración será a las 10 y se espera que media hora más tarde salgan hacia el destino.Posteriormente, Elizabeth, cuñada del fallecido, puntualizó que "marcharemos hacia Tribunales porque en la causa todavía no hay novedades. Ya son 4 meses sin Facundo y la causa está en nada. Se hicieron las pericias y hasta el momento no sabemos qué es lo que pasó y por eso pedimos justicia. No me voy a cansar de decirlo, Pedro Villalba es un asesino y, lamentablemente, sigue manejando la combi de La Martina, no le sacaron el carnet de conducir porque dicen que él tiene una familia que mantener, siendo que él está cobrando como ex policía", en diálogo con