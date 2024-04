Cinco beneficiarias del Potenciar Trabajo fueron despedidas de hogar de ancianos

En las últimas horas despidieron a todas las chicas que están bajo el programa nacional. Ahora bien, habrá que ver si se le asignará otro destino o bien quedarán sin trabajo.



Al parecer, y de acuerdo a trascendidos, “tendrían la intención de colocar allí personal municipal de planta o contratados para cubrir esas vacantes, que seguramente deberán ser muy necesarias, puesto que en las últimas semanas se supo que colocaron a otros cinco abuelos”, que no se sabe de donde salieron, aparentemente vendrían de otras ciudades, para habitar en el lugar, en una situación poco clara. Se amparan en que la reglamentación es de los 90 y nadie la cambió.



Ya cuando el intendente Jorge Zambón brindó su discurso de apertura de Sesiones Ordinarias en marzo ante el Concejo Deliberante había mencionado el trabajo en el Hogar, pero nada mencionó sobre la incorporación de estos abuelos, que para esa época ya se encontraban en el Hogar, según tenía conocimiento este medio digital. "Los trajeron de Ubajay, Villa Elisa, de otros lados", le habían comentado.



El argumento que le habría esgrimido la secretaria de Desarrollo Social, Claudia Soto, es que las beneficiarias del Potenciar "no tendrían seguro" para trabajar en el lugar, y tampoco el municipio tendría intenciones de hacerse cargo del mismo. Pero al parecer el conflicto se habría generado porque le habrían planteado a la encargada del Hogar, Rosario Fols, que querían un aumento "en efectivo" y no con "órdenes de compras", que les habrían ofrecido. Cuando comenzaron a solicitar ese dinero, ya habrían empezado los rumores de que las iban a sacar del Hogar. "Porque se quejaron, las sacaron", reveló la fuente. (Mercurio Noticias)