La Rural de Gualeguaychú destacó condena a los autores de un robo en un campo

Esta semana, la Justicia de Gualeguaychú decidió homologar una condena a tres años de prisión condicional a los autores de un robo calificado ocurrido en un campo de la zona.Dicha investigación fue realizada en conjunto por personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales Gualeguaychú y la Justicia, a raíz de la oportuna denuncia del dueño del establecimiento Rural "El Nazareno", ubicado en Perdices.De este modo, a menos de un año de ocurrido el delito, la Justicia local logra condenar a los autores, lo que mereció la "satisfacción y el reconocimiento" de la Sociedad Rural Gualeguaychú. "Es notable el cambio que se visualiza en el accionar policial y judicial respecto de los delitos en el ámbito rural en los últimos tiempos. La homologación del acuerdo mediante juicio abreviado, donde tres personas aceptaron prisión condicional de tres años, habla nuevamente de un firme trabajo que vuelve a lograr condenas para los responsables", indicaron.Desde la entidad gremial enrolada en FARER y CRA, señalaron que "durante mucho tiempo los delitos contra la propiedad rural fueron moneda corriente y eso siempre impregnó una sensación de inseguridad y desamparo, ya que no se observaban consecuencias judiciales. Eran delitos virtualmente desatendidos y hoy esa situación ha cambiado al menos en Gualeguaychú y celebramos que así sea. No es que no existan delitos ni que todos obtengan una condena, pero el escenario es bien distinto", remarcaron, al tiempo que destacaron el "trabajo conjunto" y el "compromiso" de las partes donde la propia entidad colabora desde su lugar para una tarea más eficaz de la Policía.Asimismo, desde la gremial rural realzaron la actitud del dueño del establecimiento que fue víctima del robo, ya que no se conformó con la recuperación de sus pertenencias, sino que decidió continuar la causa judicial hasta las últimas instancias: "Esa determinación fue crucial. El compromiso del productor, dejando la comodidad de lado y actuando en la búsqueda de una justicia real merece nuestro reconocimiento. Desde nuestra entidad lo felicitamos e instamos a quienes sufran delitos a imitar dicho accionar. Sepan que en la Sociedad Rural Gualeguaychú encontrarán un aliado en ese camino", finalizaron.