Aparecieron decenas de pingüinos muertos en la playa en Mar del Plata

Vecinos de la ciudad de Mar del Plata encontraron en los últimos días al menos 40 pingüinos muertos en las playas, al tiempo que los especialistas aseguraron que seguirán apareciendo más de estos animales muertos.El hallazgo se produjo en las playas de Camet, en la parte norte de la ciudad y también más cerca del sur, en Punta Mogotes.El especialista Juan Lorenzani, integrante de la Fundación Fauna Argentina, detalló que el registro de estas aves marinas sin vida en la parte costera de la ciudad "es algo que está ocurriendo en esta época de los últimos 15 años con mayor continuidad"."La mayoría de los ejemplares son juveniles. Se produce una migración de lo que es Punta Tombo: cuando termina la reproducción, que ya son juveniles o adultos, emigran hacia la zona del norte, frente a Brasil, donde se alimentan, y luego para agosto vuelven a las pingüineras. En esta migración, desde hace ya varios años, se viene registrando salidas de animales que están muy flacos o directamente enfermos. La mayoría tienen estas características: son juveniles y extremadamente flacos", agregó.En declaraciones al Canal 8 de Mar del Plata, el especialista señaló: "Hay diversos motivos. Puede ser porque no encuentran la comida en su ruta marítima, por sobrepesca o por cambio climático. O también puede ser otro factor que tenga que ver con la selección natural".Por último aseguró que "en todas las especies de animales no sobreviven un 100 por ciento" y añadió que "siempre hay un porcentaje que no llega a la adultez".