Lluvias y temperaturas: qué prevén para los próximos días y el resto de abril

Para hoy se prevé tiempo estable en el centro del país, donde se espera que la nubosidad tenga poca presencia y las lluvias se mantengan ausente, dentro de un periodo más seco.El viento estará soplando del sector norte/noreste, lo que estará aportando aire más cálido, por lo que se notará ambiente más templado en horas de la tarde, mientras que las noches y las mañanas conservarán un resto de aire fresco.Mientras tanto, hasta el sábado se prevé buen tiempo, con registro térmicos mínimos de 14 a 17 grados y máximas que podrían llegar a 26.El tramo final del mes de abril “puede presentar algunas variaciones en cuanto a la inestabilidad, pero por el momento no se observa ninguna situación tan destacada como la del cierre de la primera quincena. Si bien se registrarían varios episodios de lluvia, aún los modelos no muestran ninguna característica tan sobresaliente”, indicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis.En el corto plazo, “el próximo evento de lluvias se estaría desarrollando entre el domingo 21 y el lunes 22 pero sería un episodio de corta duración, comenzando por la región pampeana y parte de Cuyo, con escasos acumulados y luego se iría trasladando hacia el norte, particularmente sobre el noreste argentino, potenciándose levemente y pudiendo provocar acumulados más destacados”.En el mediano plazo, por el momento “no se observa nada demasiado concreto y los modelos previsión meteorológica muestran una gran dispersión en los pronósticos, pero concuerdan en que”.En lo que va del año, “en general las temperaturas han mantenido un rango moderado. Sólo se destaca como evento significativo el que ocurrió durante la segunda quincena de enero y los primeros días de febrero, que causó una muy fuerte y prolongada ola de calor que afectó a todo el país”.“Ya estamos promediando el otoño y todavía no se han registrado entradas de aire frío tan significativo como para provocar heladas generalizadas, y sólo se han dado algunos fenómenos puntualizados”, dijo el especialista.Durante los próximos 7 días todavía “no se prevé ningún evento de heladas en el país, salvo el extremo sur del sector patagónico, que es el único que podría presentar este tipo de características, aunque las mismas no serían demasiado intensas para la época del año”., pero por el momento sólo podría provocar heladas en zonas acotadas del sur del área pampeana, especialmente la provincia de Buenos Aires, por lo que no sería masivo en todo el país”, completó De Benedictis en