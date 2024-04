Afirman que algunos lotes de maíz se echaron a perder por la "chicharrita"

Foto: Archivo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, Raúl Boc-Hó, confirmó que se han detectado lotes con pérdidas del 100 por ciento, lo que significa que no se podrán cosechar. Además, hay un "degradé" de daños en otros lotes, dependiendo de la fecha de siembra, la ubicación dentro de la provincia y el tipo de híbrido utilizado.



En tanto, en diálogo con Mercurio Noticias el director de Agricultura, Gustavo Oertlin, destacó la importancia de la detección temprana de la enfermedad, ya que no existe tratamiento. "Es importante la prevención y tratar de bajar la población de la chicharrita", afirmó.



Se recomienda a los productores eliminar las plantas guachas durante el invierno para disminuir la población de la plaga. También se aconseja reducir las ventanas de siembra, usar semilla tratada con insecticidas y contemplar el control químico en la estructura de costos.



La chicharrita no tiene cura, por lo que es fundamental realizar un monitoreo permanente de los lotes de siembra para detectar la enfermedad de manera temprana.



La chicharrita del maíz (Dalbulus maidis) es una plaga que se alimenta únicamente de la planta del maíz. Actúa como vector de la enfermedad conocida como el achaparramiento del maíz, que se transmite de plantas enfermas a sanas.



Para reducir el impacto de la plaga en la próxima campaña, se recomienda:



-Llegar a la siembra de primera con más de 90 días sin plantas guachas.



-Eliminar las plantas guachas durante el invierno.