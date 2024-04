Santa Cruz anunció que cobrará la atención en hospitales públicos a extranjeros

Salta en el norte, Santa Cruz en el sur, son las primeras dos provincias de la Argentina que confirmaron que el sistema de salud dejará de ser gratuito para las personas que no residan en sus territorios. En ambos casos las urgencias seguirán atendiéndose en forma prioritaria, aunque los gobierno locales buscan cobrar luego los costos de esa atención. Los consultorios externos, partos, cirugías programadas e internaciones en general deberán ser abonadas por los extranjeros.



La novedad en el caso de Santa Cruz la confirmó el ministro de Salud de esa provincia, Ariel Varela. El funcionario comunicó a los medios locales que la gestión encabezada por el gobernador Claudio Vidal desde hace cuatro meses, avanzará en la implementación de un sistema que plantea modificaciones. Una de ellas es el cobro de la atención a los no residentes.



En efecto, el rediseño incluye la decisión de exigir un 50% más de lo que el nomenclador del hospital establece para la atención de quienes no tengan residencia en la provincia. La medida será oficializada en los próximos días, según confirmaron desde el gobierno provincial a Infobae. Contempla una excepción para grupos de riesgo, incluidos niños y adultos mayores.



Santa Cruz recibe todos los años más de 21 mil personas que demandan atención en los hospitales públicos pero no tienen residencia en la provincia. El 70%, se estima, provienen de Chile, por lo que existen convenios con reciprocidad firmados, En ambos países las urgencias y cuestiones humanitarias son resueltas, pero en territorio chileno el resto de las prestaciones se cobran a diferencia de lo que ocurre en Argentina. Eso cambiará en la provincia de Santa Cruz.



Fuentes locales hicieron hincapié en que uno de los motivos de la iniciativa se asienta en los recortes que aplicó el gobierno nacional. La disminución en fondos e insumos médicos obligó a la nueva administración a buscar fondos.



El ministro Varela puso como ejemplo el costo que tendrán algunas de las prestaciones. “Una cama en clínica médica sale $110.000 a lo que se agregará el 50%, (de manera que) hablamos de entre $160.000 y $170.000 el día de cama de un paciente extranjero”, dijo el funcionario al portal La Opinión Austral.



Tanto en Salta como en Santa Cruz, los funcionarios locales refieren que el cobro tiene un impacto significativo en sus presupuestos. El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, ha señalado que el 10% del presupuesto que su gestión destina a la salud pública corresponde a la demanda de atención médica de parte de extranjeros. Sus funcionarios advirtieron, además, que se organizan tours desde países en donde la salud se cobra, para aprovechar la gratuidad del sistema argentino.



En el caso de Santa Cruz es el 15% del presupuesto en Salud el que potencialmente se ahorraría cuando empiece a regir la medida.