Denuncian que nuevamente hackearon la base de datos del Renaper

Ciberdelincuentes realizaron un nuevo hackeo contra el Registro Nacional de las Personas (RENAPER) y robaron la base completa que incluye 65 millones de documentos de los ciudadanos argentinos, fotos y huellas digitales. Además, sustrajeron usuarios y contraseñas del organismo.De acuerdo a lo que informó en el canal C5N el especialista en ciberseguridad Cristian Borghello, el RENAPER fue víctima una vez más de un ataque informático que incluyó el robo de información privada como documentación, fotos y huellas dactilares.El experto en seguridad informática consideró que se trata de una filtración aún más grave que la ocurrida días atrás, dado que en esta oportunidad no solo obtuvieron datos sensibles de los ciudadanos sino que además publicaron el código fuente, las APIs y los accesos a los web services del organismo.Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Ámbito no confirmaron ni desmintieron la información dado que, según señalaron, se encuentran haciendo averiguaciones sobre lo acontecido. La información obtenida en el hackeo fue puesta a la venta en distintos foros de internet.Borghello aprovechó para recomendar "a todos los organismos públicos, empresas, bancos, fintech, obra sociales, etc etc que usan API de #RENAPER recomiendo cambiar sus credenciales de acceso a la brevedad".La semana pasada se conoció otro ataque contra el Registro Nacional de las Personas (Renaper) en el que los hackers sustrajeron 116.459 fotografías de ciudadanos argentinos. Los ciberdelincuentes lo publicaron para descargar gratis en un foro de compra-venta de datos personales y en la aplicación de mensajería Telegram.En el año 2021, el organismo estatal también sufrió el acceso de un usuario que consiguió entrar y filtrar datos de 60.000 argentinos.La información que se compartió contiene archivos con el número de documento pasaporte al cual corresponde la foto. Incluso, aseguran que hay identificaciones que van desde la numeración 10 hasta 57 millones, por lo que habría imágenes de menores.El delincuente pide u$s3000 por los 5.7 millones de registros, que incluye el de políticos y famosos. “El actor de amenazas vende un lote de 5.7 millones de licencias de conducir en un canal de Telegram, que pesa 1.25 TB. Encabeza el anuncio con imágenes frontales de tres licencias de conducir particulares: la del Presidente de la Nación, la de la ministra de Seguridad y la del ministro de Defensa”, detalló Mauro Eldritch, director de Birmingham Cyber Arms, empresa que se encarga de reportar filtraciones de datos.En las últimas horas comenzó la investigación judicial preliminar "para esclarecer la filtración de datos sensibles de licencias de conducir pertenecientes a políticos, personalidades públicas y ciudadanas/os, obtenidas a través de un ataque informático a las bases de datos de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA)".La investigación estará a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), con Horacio Azzolin a la cabeza.