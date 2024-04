Dengue en Concordia: afirman que cada vez hay más casos "graves"

Vacunación

Graves

En diálogo con, Fabiana Leiva adelantó que en Concordia y la región "para que el mosquito merme un poco, tenemos que esperar que vengan temperaturas más frías", remarcando que no alcance con que sean más templadas o con muchas precipitaciones, como las de los últimos días, ya que "es lo que más le gusta y es lo ideal para el mosquito porque va a tener reservorios de agua".Consultada acerca de su opinión sobre la vacunación contra la zoonosis, la profesional dijo que "una vez que nosotros estamos en un brote, como ahora que está instalado, no sería la mejor estrategia solamente vacunar".En todo caso, "si vamos a descacharrar, si vamos a tener vigilancia activa de los febriles y entre todas las medidas sanitarias que vamos a hacer es vacunar, yo apoyo esa moción". En efecto, argumentó, "no tenemos experiencia por supuesto porque no hemos vacunado pero lo que dice la bibliografía es que la vacuna evita los casos graves, lo cual no es un detalle menor; entonces yo creo que hay que plantearlo como una estrategia pensando a futuro".Según su opinión, "a mediano y largo plazo, la vacuna tiene que estar presente en nuestras discusiones".Por último,Si bien, no había internados en Terapia Intensiva en el Masvernat, "sí en clínica médica, porque tenemos pacientes con vómitos muy marcados, con las plaquetas bajas en un nivel alarmante y entonces hay que controlarlos muy de cerca".La profesional puntualizó que "casi diariamente estamos internando pacientes con dengue moderado a grave", en el medio de este brote.