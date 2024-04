Dos autos terminaron en la banquina y bajo el agua a raíz de un fuerte choque

Un accidente registrado este lunes sobre la ruta 33, entre Pérez y Zavalla, provocó que dos vehículos terminaran en la banquina y tapados por el agua, que se había acumulado allí luego de varios días de lluvia en la región.El choque ocurrió este lunes, en una zona en la que las inundaciones y el agua sobre la calzada ya son moneda corriente y en donde, a su vez, no hay iluminación.Según el testimonio del conductor de uno de los vehículos involucrados en el choque, el impacto entre ambos autos se produjo cuando el otro implicado, que conducía a alta velocidad, se cruzó de carril."Yo venía despacio porque conozco la ruta y sé que se inunda. Pero ví que otro auto venía a todo lo que da, se vino disparado para mi lado y me chocó", dijo el hombre en diálogo con El Tres.En el mismo sentido, apuntó que aunque trató de esquivar al auto que se cruzó de carril, aún así se produjo un impacto entre ambos. "Traté de esquivarlo, pero me tocó y el mismo golpe me tiró a la zanja", señaló el hombre, que estaba llevando a su pareja al médico desde Zavalla hacia Pérez.Por su parte, el otro conductor fue trasladado en una ambulancia desde el lugar del siniestro, aunque en principio no presentaba heridas de consideración.Debido a este choque, tanto la Volkswagen Suran como el Chevrolet Agile terminaron en la zanja y tapados por el agua, aunque luego fueron retirados.