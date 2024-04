Gobierno no recibió a las prepagas y quiere frenar los aumentos en la Justicia

El Gobierno de Javier Milei sigue en conflicto con las empresas de medicina prepaga, que en palabras del ministro de Economía, Luis Caputo, justamente le “hacen a guerra a la clase media”.



Según pudo saber Noticias Argentinas, el Gobierno liberal busca congelar los aumentos de los próximos meses y estudia ir a la Justicia denunciando cartelización entre las principales empresas del rubro y abuso de posición dominante.



El Gobierno libertario parece haber cortado comunicación formal con las prepagas. El pedido de reunión que habían cursado las empresas a Caputo la semana pasada luego de su tuit y otras declaraciones televisivas no fue concedida. La misma parece que no ocurrirá al menos esta semana ya que el titular del Palacio de Hacienda se apresta para volar a Washington a reunirse con el FMI.



Fuentes de la Secretaría de Comercio confirmaron a Noticias Argentinas que están aguardando el dictamen que viene trabajando Defensa de la Competencia, quién está investigando el tema. Una vez cursado el dictamen donde trabajan en definir si hay indicios de una coordinación entre las prepagas para aumentar el precio, desde Comercio definirán los pasos a seguir aunque no confirmaron una fecha tentativa.



El Gobierno viene denunciando que los cinco principales actores del sector habrían dispuesto aumentos similares y muy por encima de la inflación. Indican que las empresas líderes subieron el valor de sus cuotas entre 142% y 163% desde enero hasta abril.



Dichos aumentos, casi triplican el aumento de la inflación del período. Si bien debían recuperar precio por el atraso, la velocidad y dinámica con la que lo hicieron golpea fuerte a la clase media y levanta sospechas en el Gobierno.



La semana pasada se intimó a las prepagas a que presenten los planes que ofrecen y los valores de las cuotas vigentes, algo que el propio Milei los había liberado de hacer mediante la desregulación que llevó a cabo a través del DNU 70/23.



Pero antes las subas que consideran desmedidas, volvieron a implementarlas. Y, aseguran en el Gobierno, las empresas están cumpliendo y con ese material se esta trabajando en Defensa de la Competencia.