Organizaciones sociales realizaron una asamblea en Paraná contra la Ley Bases

Organizaciones sociales se concentraron en Plaza Mansilla, de la ciudad de Paraná, y realizaron una asamblea en rechazo a la Ley Bases, que se comenzó a debatir este lunes en el Congreso de la Nación.Al respecto,habló con Nadia Burgos, referente de Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), quien expresó: “Rechazamos esta ley que no trae ningún beneficio al pueblo trabajador y solamente para aquellos sectores que año tras año han ganado mucho en este país. Estamos en una situación muy compleja en donde el trabajo y la comida se están volviendo un privilegio”.Además, agregó: “Esta Ley de Bases monta una Argentina que sigue profundizando las desigualdades, entonces queremos acompañar en Paraná lo que ocurre fuera del Congreso, que es la expresión de diferentes organizaciones sindicales, estudiantiles, partidos de Izquierda, donde exigimos que los Diputados escuchen para que empiecen a resolver los problemas reales”.“Hoy tenemos un salario que sigue perdiendo contra la inflación, a pesar de que Milei diga lo contrario, ya que estamos en una situación de que los tarifazos, el aumento del boleto de transporte, nos vienen comiendo los bolsillos y es necesario rechazar este proyecto de ley que además de profundizar las desigualdades, también genera un montón de situaciones, en la cual le dan superpoderes a un Presidente que quiere avanzar con la privatización de diferentes sectores públicos que significarían una reducción de derechos”, sostuvo.Finalmente, destacó: “Estos cuatro meses fueron nefastos por los sueldos, donde la gente no llega a fin de mes y registra los residuos, algo que antes no se veía en Paraná. Está faltando mucha ayuda social”.