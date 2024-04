Advierten que es "un gran error" que algunos medicamentos sean de venta libre

El secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB), Marcelo Peretta, afirmó que "es un gran error" el cambio de categoría de 22 medicamentos para que dejen de ser de venta bajo receta y pasen a ser de comercialización libre.



"Es un gran error o un acuerdo al que llegaron con los laboratorios farmacéuticos, el hecho que el Gobierno solicite a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) el cambio de categoría, de venta bajo receta a venta libre de 22 medicamentos", sostuvo.



Peretta advirtió que esos remedios no pueden ser de venta libre porque "tienen claras contraindicaciones y serios efectos adversos".



"El Gobierno pretende pasar a la categoría de venta libre un listado de medicamentos con claras contraindicaciones y serios efectos adversos", precisó el gremialista.



Asimismo, añadió: "A pesar de la completa inacción del Ministerio de Salud para frenar la suba de precios de medicamentos, de prepagas y de repelentes y de la notable pérdida de acceso a la salud de los argentinos, el ministro Mario Russo trabaja tiempo completo para la industria farmacéutica y encomendó a la ANMAT, por medio de la Resolución MS 284/24, cambiar de categoría 22 medicamentos que hoy son de venta bajo receta".



"Eso deberá evaluarse en el marco de la ley 16463 y su Decreto 9763/64, considerando la naturaleza de cada producto, su composición y riesgos para la salud", indicó.



En ese aspecto, a simple vista surge el alto riesgo para la salud que implica liberar la venta de medicamentos como "Orlistat", "Aciclovir", "Tadalafil" o "Pantoprazol", que pueden provocar: alergias, arritmias, diarrea, hipotensión, hipertensión, infertilidad, priapismo, ictericia, ceguera, daño renal y neumonía, entro otros efectos graves, según advirtió la Escuela de Competencia Laboral del SAFYB.



Peretta aclaró que "no es un tema de calidad, seguridad y eficacia probadas durante cinco años en el país", como afirma ANMAT, sino que "es un problema de falta de educación al consumidor de medicamentos quien queda a merced del mercado que solo quiere vender, sin asumir las consecuencias".

El SAFYB envió misivas al Ministerio de Salud y a la ANMAT fundado su oposición al cambio de categoría de estos productos farmacéuticos por el serio riesgo a la salud de la población que ello implica.



Desde la entidad sindical entienden que "de aprobarse este pedido de los laboratorios se continuará banalizando el consumo de medicamentos y potenciando la automedicación y el uso irracional de fármacos que terminan en nuevas consultas médicas y problemas de salud que luego el Estado debe pagar".



"Los medicamentos de venta libre aumentan de precio y pierden su cobertura de obra social y prepaga, y para que conste de qué lado está el Gobierno, la cartera de salud aclaro que: `Los trámites necesarios para adecuar el contenido de las unidades de venta, rótulos, prospectos y demás información relacionada no serán arancelados`, es decir, todo al servicio de la industria farmacéutica", precisó el gremio.