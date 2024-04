Manos solidarias: Filial de River sigue recibiendo donaciones para Gualeguay

La solidad no se detiene, y en el marco de Ayudar Hace Bien , la filial de River Plate en Paraná sigue recibiendo donaciones de productos de limpieza, ropa y colchones para las personas que sufrieron inundaciones en Gualeguay.



Al respecto, la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, ante Elonce agradeció toda la ayuda recibida y contó que la población necesita colchones y frazadas. “Lo poquito o mucho que alguien pueda dar suma un montón”, enfatizó.



“A la lluvia del fin de semana la llevamos bastante bien”; dijo al sumar que todavía los ciudadanos no se terminan de recuperar de las inundaciones que ocurrieron semanas atrás.



“Para los ciudadanos las consecuencias han sido tremendas. La lluvia y la inundación no hizo distinto de clases sociales y hoy está la necesidad de asistir a todos los vecinos”, dijo al mencionar que “desde distintas instituciones y gente particular hizo llegar sus donaciones, sobre todo la Filial de River de Paraná, que junta donaciones”



“Necesitamos 6.000 colchones y 3.000 frazadas para toda la sociedad”; indicó al precisar que, “agradecemos el inmenso gesto que tuvieron con nosotros y es una alegría enorme que nos ayuden. Ahora debemos llegar con la ayuda de colchones y mantas para la comunidad”.



En otro punto de la entrevista, mencionó que “la situación preocupa mucho, ya que se prevé que las lluvias sigan hasta mayo, pero luego esperamos poder hacer las obras que son necesarias. La provincia nos acompaña en todas las gestiones para no volver a sufrir inundaciones como las que ocurrieron cuando llovieron unos 600 milímetros.



Finalmente, se informó que quien quiera acercar donaciones puede acercarse a la filial de River en calle Juan Guillermo Miller 2065 de Paraná.