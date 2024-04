Prueban una vacuna nasal contra el virus sincicial respiratorio

Foto: Ilustrativa Crédito: Google

El virus sincicial respiratorio es el responsable de la mayoría de los casos de bronquiolitis en los niños, especialmente los menores de dos años. La enfermedad puede ser severa y dejar secuelas.



Todos los años, en temporada otoño invierno, las guardias pediátricas se colapsan por la cantidad de pacientes con síntomas respiratorios causados por este virus.



En la Argentina, acaba de incluirse en el calendario oficial una vacuna contra el sincicial respiratorio para las embarazadas entre la semana 32 y 36 de gestación que protege a los bebés hasta los 6 meses, pero después de ese período y hasta los dos años de edad (una etapa de muchos contagios) no existe, por el momento, ninguna herramienta altamente preventiva ni que ayude a reducir el impacto de la enfermedad en el organismo.



Ahora, un estudio mundial, del que Rosario forma parte, busca confirmar que la vacuna en spray nasal que desarrolla el laboratorio Sanofi es eficaz para ponerle un freno a este virus.



El ensayo clínico que está en fase tres, la última etapa antes de buscar la aprobación de los organismos de salud, y se lleva a cabo de manera simultánea en Estados Unidos, España, Alemania, Gran Bretaña, Tailandia, Nepal, México, Chile, Honduras y Argentina.



En Rosario la Fundación Estudios Clínicos forma parte de este trabajo y está convocando a las familias que tengan interés de sumar sus niños al ensayo que incluye un seguimiento exhaustivo de los participantes "y con una vacuna que ya viene mostrando muy buenos resultados", según comentó a este diario el médico e investigador Tomás Alvarez.



¿Por qué son importantes los ensayos clínicos? El médico explicó que "desde la pandemia de Covid se conoce mucho más sobre este procedimiento que se utiliza para que sea aprobado cualquier fármaco o tratamiento y la población fue perdiendo el temor porque al ingresar al estudio ya se hizo investigación previa que otorga seguridad". De todos modos, agregó, "siempre es necesario brindar información completa y de calidad a los participantes, algo que incluso es parte de los que se nos exige a los investigadores en estudios como este".



En Santa Fe a partir de epidemia de Covid aumentó la cantidad de ensayos clínicos que buscan probar drogas, terapias y vacunas para controlar o tratar distintas enfermedades, y cada vez son más las personas que se suman. Todos los estudios deben contar con la aprobación del Comité Provincial de Bioética.



El nuevo desarrollo

Alvarez dijo a La Capital que este estudio de vacuna nasal para niños de entre seis meses y 22 meses es "sumamente importante" porque incluso "puede cambiar la historia de una enfermedad como la bronquiolitis que no solo genera problemas mientras se la sobrelleva sino que puede dejar secuelas respiratorias en los chicos".



"Este es un estudio pediátrico con más de 10 años de trabajo y que cumple con todo lo que piden organismos como FDA, EMA o ANMAT", señaló.



Estos organismos a nivel internacional y nacional son los que deben analizar todas las evidencias científicas para aprobar o no un nuevo desarrollo que saldrá al mercado farmacéutico.



Esta vacuna "utiliza la vía nasal que es el ingreso natural de la infección por virus sincicial y busca aumentar las defensas, algo así como una barrera", explicó el profesional que coordina el estudio en Rosario.



"Comparamos la vacuna contra placebo. Quienes participen, van a tener durante el tiempo que dura el ensayo un control y seguimiento muy estricto y un soporte de todo un equipo de especialistas", señaló Alvarez.



"Son dos aplicaciones, con un intervalo de dos meses, y ya vimos que con la primera se inicia una protección que minimiza complicaciones", destacó.



Los chicos que participen pueden haber tenido ya bronquiolitis. El profesional mencionó que no pueden formar parte los niños y niñas nacidos antes de las 37 semanas de gestación.



Fundación Estudios Clínicos "lleva doce años trabajando en ensayos para medicamentos de todas las especialidades: oncológicos, neumonológicos, para enfermedades poco frecuentes, entre muchas otras. Llevamos casi 100 estudios con una trayectoria sólida que nos avala", puntualizó Alvarez.



Quienes deseen obtener más información pueden comunicarse al 3415060005