El río Gualeguaychú está cerca de los tres metros de altura en el puerto local

Foto: Archivo

A las 14 horas, el río Gualeguaychú se encontraba en 2,82 metros y en 12 horas creció más de un metro. Dada las recientes crecientes que afectaron a la ciudad, es imposible no preguntarse hasta dónde llegará y qué es lo que se puede esperar del comportamiento del río.



En este sentido, Daniel Hernández, especialista en meteorología explicó que el crecimiento del río Gualeguaychú responde al viento constante que se cierne en la ciudad.



“El rió Uruguay en general no presenta alturas alarmantes y los niveles de turbinación y vertido de Salto Grande son bajos, el nivel del lago es normal, por lo que se puede deducir que no se espera a corto plazo alguna llegada de agua importante de la alta cuenca. No se esperan precipitaciones muy importantes en la cuenca propia (cuenca del Gualeguaychu) por lo que la subida responderá a los vientos anunciados hasta el domingo con máxima intensidad el sábado”, precisó el experto.



En este sentido, Hernández aventuró que no se esperaría una situación crítica pero que habrá que monitorear de cerca el comportamiento del río Gualeguaychú, indicó El Día.



“Seguirá creciendo por ahora hasta equilibrar la fuerza del viento versus el peso (por altura) de la presión del rió intentando desaguar. Hay que estar atentos y ver en que altura del río nos encuentra el sabado”, puntualizó.