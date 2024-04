Exjugador de básquet recorre la provincia arreglando aros para los chicos

Pasión por el básquet y devolución a la comunidad

Eduardo “Turco” Jacobo, reconocido exjugador de básquet de Entre Ríos, emprendió una iniciativa para impulsar el deporte en la provincia. Junto a un grupo de colaboradores,"En esta movida no estoy yo, hay un grupo que me acompaña. Arrancamos dos y ahora somos cuatro y una chica que nos ayuda en redes sociales", señaló Jacobo en diálogo conResidente de Concordia, Jacobo comenzó esta labor aproximadamente hace un año, cuando observó que muchas canchas carecían de redes. En colaboración con un amigo que trabaja en la municipalidad, gestionó los permisos necesarios para realizar las reparaciones.En un principio, la idea era comprar las redes, pero tras investigar tutoriales, Jacobo aprendió a confeccionarlas por sí mismo. Así,destacó.Para Jacobo, esta labor va más allá de la mera reparación de canchas. "Esto es una forma de devolver parte de lo que recibí porque el deporte en lo personal me dio mucho y así como yo, hay muchos más que piensan así", expresó.La satisfacción de ver a los niños y jóvenes disfrutando del básquet en canchas que antes estaban desatendidas es una de las mayores recompensas para Jacobo y su equipo. "Pasar por las canchas que ya pudimos arreglar, te llena el alma. Porque pasan dos cosas,y aquí remarcar que. Por otro lado, cuando vemos jugar al básquet a los chicos en esas canchas, nos hace muy bien porque antes los chicos no estaban ahí", explicó.En cuanto a la gestión de pedidos y colaboraciones, Jacobo destacó la colaboración de los municipios en las diferentes localidades. "En Colón me ayudó la municipalidad, me compró los insumos, lo fabricamos y fuimos y lo colocamos, pero lo que podemos bancar económicamente lo hacemos nosotros y lo que no, se gestiona a través de los municipios", ejemplificó.Mirando hacia el futuro, Jacobo y su equipo tienen la mira puesta en"Pedimos a la municipalidad tres terrenos para hacer canchas de 3x3 ya que estamos tratando de formar una Asociación Civil para darle otro marco a esto que estamos haciendo y surgió esto de la cancha", adelantó.Enfatizando en el carácter desinteresado de su labor, Jacobo resaltó:La historia de Eduardo “Turco” Jacobo está entrelazada con la gloria del básquetbol entrerriano. Su época dorada se remonta al añoAquella gesta deportiva quedó marcada por elun momento que aún resuena en la memoria de Jacobo. La ovación del público en el estadio de Echagüe, los aplausos y los gritos de reconocimiento por su entrega en cada partido, son recuerdos que perduran en su mente día tras día.A punto de cumplirse 35 años desde aquel hito histórico, el “Turco” Jacobo sigue siendo un referente en el básquetbol provincial. Su labor como gran revelación en aquel equipo dirigido por Miguel Volcan Sánchez lo catapultó a la fama, y hoy, tres décadas después, vuelve a ser el gran protagonista con su labor solidario.Sin embargo, más allá de sus logros personales,“En cada lugar que voy intento rendirle homenaje a Aníbal Sánchez, a nuestro gran capitán. En los tableros pongo sus iniciales. Es una forma de tenerlo presente. Cuando los chicos me pregunto porque pongo AS le cuento quien fue Aníbal”, finalizó Jacobo.