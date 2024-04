Realizan gestiones para sumar aerolíneas y aumentar conectividad

La subsecretaria de Turismo del Ministerio de Interior, Yanina Martínez, sostuvo este miércoles que están realizando diversas gestiones para que más aerolíneas vuelen a la Argentina y así aumentar la conectividad.



"Nos reunimos con los ejecutivos de distintas líneas aéreas para ampliar la conectividad aérea, con nuevas rutas que impulsan el turismo receptivo e incrementen la llegada de turistas internacionales", dijo en declaraciones al portal Aviación on Line durante su participación en el IATA Wings of Change, que se realiza en Santiago, Chile.



La subsecretaria destacó que Argentina es el país sudamericano que recibe mayor afluencia de turistas extranjeros. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo de Argentina, en 2023, recibieron 7.437.000 turistas no residentes ubicándolo en el tercer puesto a nivel Latinoamericano y Caribe.



A su vez, adelantó que durante el primer trimestre de 2024 ingresaron 2,3 millones de turistas extranjeros en Argentina, un 17,3% superior con respecto al mismo periodo del año anterior.



Porcentualmente, la mayor cantidad de pasajeros provienen de Chile y Brasil, seguido por Europa, Uruguay y Estados Unidos.



Martínez mantuvo reuniones con Avianca, COPA, GOL, Iberia, LATAM, SKY y United, compañías que actualmente operan en Argentina, negociando estrategias promocionales, revisión de tarifas aéreas, nuevas rutas y aumento de frecuencias.



Por otro lado, también tuvo encuentros con autoridades de diversos países de la región, incluyendo a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.