En Santa Fe premiarán a los docentes que no falten a las escuelas

El Ministro de Educación de la provincia, José Goity, adelantó en Cadena 3 que decidieron "reconocer" a los docentes que no falten a clases, y aseguró que están en la última etapa de resolución.



"Es una propuesta de premio, de reconocimiento, que tiene que ser de carácter material y también de carácter simbólico y ético", manifestó.



A su vez, Goity explicó que el ausentismo docente es un "problema sistémico" con raíces profundas: "No estamos hablando de un fenómeno nuevo o emergente, sino que estamos hablando de un fenómeno que está consolidado en el sistema educativo".



El funcionario dijo que este "problema" tiene un impacto educativo y pedagógico "porque hay una discontinuidad que afecta el proceso pedagógico y que por lo tanto tiene que ser resuelto".



Además, al resaltar que el tema en cuestión afecta al sistema educativo en su conjunto, identificó varias causas del alto nivel de ausentismo docente, incluyendo la falta de control estatal y la aplicación ineficaz de las normas existentes, y aseguró que empezarán a ser "más rigurosos con el cumplimiento de estas normas".



Sin embargo, Goity también señaló que hay una necesidad urgente para reconocer y premiar a los maestros comprometidos y dedicados.



Y agregó: "Buscaremos las mejores herramientas para que esto no sea solo una cuestión discursiva sino algo efectivo".



"Nosotros partimos de una premisa...que haya un reconocimiento al esfuerzo", expuso. Y continuó: "Y creemos que si nosotros lo promovemos para con nuestros alumnos también lo tenemos que promover para nuestro propio sistema".



A pesar del debate social y político que puede acarrear esta propuesta, Goity sostuvo su postura. "Nosotros no estamos especulando políticamente con un costo o un beneficio", expresó.



Y concluyó: "Creemos que esto no debería ser un costo ni queremos que nadie nos aplauda; simplemente queremos poner nuestro granito de arena en lo que consideramos que es correcto".