Google presentó una aplicación para hallar celulares aunque estén apagados

Luego de algunos rumores, Android anunció la activación de la nueva aplicación de Google llamada “Find My Device”, que busca solucionar el problema de miles de usuarios que necesitan encontrar fácilmente teléfonos celulares. Esta actualización será una de las más útiles a la hora de buscar cualquier tipo de dispositivo móvil.A través de esta tecnología, se podrá localizar auriculares, celulares, tablets. Es muy útil en caso de que se hayan perdido o hayan sido robados, dado que no importa si no tienen internet o estén apagados.Con una red de más de mil millones de dispositivos Android, la compañía aseguró que todos los datos estarán encriptados. Su funcionamiento se dará por medio de una red global de dispositivos interconectados que, a diferencia del antiguo buscador de Android, no se limitará a mostrar la ubicación del móvil según su última conexión sino que sacará provecho del detector de proximidad de la conectividad Bluetooth de los demás smartphones o accesorios cercanos para identificar dónde se encuentra.Find My Device fue una de las plataformas protagonistas durante el Google I/O 2023 por sus novedades. Aunque no sean tantos cambios, sí serán significativos para la experiencia de los usuarios y contará con una extensa red de dispositivos detectores.“La red Find My Device se creó con la privacidad del usuario como una prioridad clave”, explicaron desde Google y agregaron que la compañía nunca tendrá acceso a los datos de los usuarios debido a que estarán encriptados.En tanto, existirán alertas de rastreo, por lo que los móviles notificarán cuando se detecte el movimiento junto a un dispositivo de rastreo desconocido. De esta manera, el usuario tomará conocimiento rápidamente si alguien ajeno lo ha colocado para obtener acceso a su localización. A su vez, se podrá ubicar en el mapa y cuenta con la posibilidad de hacerlo sonar para detectarlo al instante.