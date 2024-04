Más del 50 % de las embarcaciones no pagaban impuestos en Concordia

En el marco de los controles que lleva adelante la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) sobre el parque náutico provincial en diferentes localidades entrerrianas, este jueves se dieron a conocer los resultados de un nuevo procedimiento sobre tres guarderías náuticas en Concordia, donde se determinó que más del 50 por ciento de las naves fiscalizadas no estaban inscriptas.



“Los resultados en Concordia remarcan la necesidad de este tipo de operativos, porque detrás de cada una de las embarcaciones en situación de irregularidad hay personas que creían estar por encima de las normas y ahora deben entender que esto cambió, que no hay más tolerancia y que deben cumplir con sus obligaciones como lo hacen los demás contribuyentes”, comentó al respecto el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.



“No declarar un bien para no pagar impuestos, aún pudiendo hacerlo, es arrogarse la atribución de ponerse por encima de la ley y eso no lo vamos a permitir”, sostuvo el funcionario. Operativos y resultados

En este operativo se procedió a la fiscalización de un grupo de 100 naves recreativas de las cuales 63 presentaban irregularidades. Particularmente 50 de ellas (50 por ciento) no estaban declaradas y por lo tanto no tributaban el impuesto provincial a los automotores.



Además, se intimaron a las tres guarderías fiscalizadas a cumplir con las obligaciones de deberes formales adeudadas atento a que están obligadas a remitir información de las naves en guarda dado su carácter de agentes informativos.



En la provincia hay 57 guarderías declaradas y un parque náutico que supera los 7000 navíos. Hasta el momento se realizaron operativos en cuatro ciudades y los niveles de informalidad registrados revisten importancia, determinando la necesidad impostergable de darle continuidad a estos procedimientos.