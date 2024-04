Reincorporaron al meteorólogo que había sido cesanteado tras 21 años en el SMN

Despido por altavoz

Echan del Servicio Meteorológico Nacional al prestigioso meteorólogo Lucas Berengua, que lucha contra el cáncer, tras 21 años trabajando en el organismo.



Así lo homenajearon sus compañeros al enterarse de la triste noticia.

Fue reincorporado en las últimas horas Lucas Berengua, el vocero del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con más de 20 años de antigüedad que había sido cesanteado.“Quiero utilizar este medio para contarles a todos que en el curso de las últimas horas han sucedido eventos que han concluido en mi renovación del contrato y reincorporación en el SMN”, explicó Berengua en sus redes sociales.“Por un lado se trató de trámites y gestiones realizadas a través de UPCN con las autoridades del ministerio de Defensa, quienes primero se comunicaron conmigo para indicar que mi renovación y continuidad estaba en gestión”, agregó el vocero.“El director del Servicio Meteorológico Nacional fue quien me confirmó este evento. Hoy ya me encuentro reestablecido en mi puesto de trabajo y comenzando con mis tareas laborales habituales”, agregó.“Agradezco las muestras de cariño de todas y cada una de las personas que se comunicaron conmigo a través de las redes y los propios medios de comunicación, herramienta necesaria para la visibilización de mi situación en particular y mi trayectoria”, cerró su mensaje.La noticia del despido del meteorólogo Lucas Berengua había sacudido al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en el medio de la ola de cesantías de contratos que tiene lugar en diversas dependencias de la Administración Pública Nacional.En diálogo con Radio con Vos, Berengua había expresado días atrás que no es un “ñoqui”.“No me vengan con ese verso. Hace 21 años que trabajo en el SMN”, expresó entonces el investigador. Y continuó: “Me dijeron que no vaya más por altavoz”.Actualmente, Berengua transita el tratamiento de una enfermedad oncológica, que le detectaron en 2023.El caso de Lucas se suma a otras decenas de despidos en el SMN, lo que pone en riesgo que muchas regiones del país no cuenten con un pronóstico oficial del clima.“Eso implica que va a faltar toma de datos de variables meteorológicas en muchos puntos del país”, dijo a Cadena 3, Silvina Romano, una profesional en el área de sistemas que ha trabajado para la institución durante más de 11 años. Y expuso: “Estos datos son fundamentales para la creación de pronósticos, alertas e informes y también se comparten con bancos mundiales utilizados por otros organismos”.El pronosticador despedido utilizó la palabra “cruel” para ilustrar su caso. Lucas nació en Azul, en la provincia de Buenos Aires, y desde chico sintió una vocación por la meteorología.Logró obtener un permiso especial para realizar el curso de Observador Meteorológico de Superficie a pesar de su corta edad y a los 17 años se radicó en Buenos Aires para estudiar Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Buenos Aires (UBA).En ese momento, ingresó al SMN como Operador de la Central de Procesamiento de Datos hasta el 27 de marzo que fue cesanteado. Fuente: (LaVoz)