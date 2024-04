Caso Báez Sosa: con una carta, uno de los rugbiers rompió el pacto de silencio

Luego de que el Tribunal de Casación Penal confirmara las penas para los rugbiers detenidos y acusados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, el grupo de amigos se distanció. Si bien, continúan en el mismo pabellón de la Alcaidía N.º 3 de Melchor Romero, tres de ellos decidieron contratar nuevos abogados y abandonar a Hugo Tomei. En ese contexto, uno de los jóvenes presentó un escrito ante la Justicia.



Se trata de Matías Benicelli que escribió una carta en la que reveló que ni él ni su familia le pagaron honorarios a Tomei, situación que se repite con otros miembros del grupo. “Fuimos persuadidos de designarlo para mi defensa técnica a fin de no entorpecer la defensa de otros coimputados”, precisó el acusado.



Es el primero de los jóvenes de Zárate que rompe el silencio y apunta contra la estrategia de quien lo representaba. Ya que, la defensa en grupo, estrategia impuesta por Tomei, fue pensada para que los imputados más comprometidos recibieran una pena menor.



“(Tomei) Lo propuso para que este manifestara lo que vio y escuchó de lo sucedido en aquella fatídica noche, por ser un testigo privilegiado en el lugar, y porque mediante sus declaraciones podría persuadir a los sentenciantes que mi participación no fue determinante en el resultado de la muerte de Fernando Báez Sosa”, indicó Benicelli en el escrito refiriéndose a Alejo Milanesi que formó parte del grupo, pero terminó siendo absuelto.



“Pero quien debía garantizar mi defensa, inexplicablemente desistió del testigo en la misma audiencia. Las explicaciones que me brindó con posterioridad (sic) es que la declaración de Milanesi podría agravar la situación procesal de los otros co-defendidos”, agregó.



Ya continúo explicando que Tomei nunca le contó que su ropa tenía manchas de sangre pertenecientes a Fernando: “Al enterarme de ello durante la audiencia expresé mi voluntad de declarar para explicar esa contaminación, pero mi defensa técnica se opuso para no comprometer la situación de mis consortes”.



“Respecto a mi participación en la gresca que terminó con el trágico resultado de la indeseada muerte de Fernando, quise aclarar cuál fue mi participación y cuánto pude saber del hecho en el momento de la denuncia”, explicó Benicelli.