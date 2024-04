Neumonía: síntomas, prevención y alerta ante asociación con Dengue

Neumonía: una afección que requiere atención

Síntomas y diagnóstico

Prevención y cuidados

Alerta ante el Dengue

Con el inicio del otoño, se intensifican los casos de enfermedades respiratorias en la población. El cambio de estación suele ser un factor desencadenante para la aparición de patologías como la neumonía. Ante esta situación,consultó al neumólogo Luis Larrateguy para obtener información sobre cómo identificar y prevenir esta enfermedad.Consultado sobre los métodos para detectar la neumonía, el doctor Larrateguy explicó: “Si bien es cierto que en otoño e invierno aumenta la neumonía, pero tenemos que saber queLa neumonía es la infección del pulmón, es decir, los pulmones se pueden infectar con diferentes virus y bacterias y eso produce una neumonía; quiere decir que el virus de la gripe puede producir una neumonía u otras bacterias”.El especialista detalló los síntomas característicos de la neumonía: “La forma de prevenir una neumonía o de uno darse cuenta, es la tos frecuente, doler al toser, algo así como una puntada al costado, expectoración, la cual se vuelve verdosa con unos hilos de sangre u oscuras; pero hay otras neumonías que no tienen expectoración”.Asimismo, resaltó la importancia de una evaluación médica para un diagnóstico preciso: “Para que el diagnóstico sea correcto, tiene que ser revisado por un médico que escuche los pulmones, hacer una radiografía de tórax, con lo cual confirmamos la neumonía”.En cuanto a las medidas preventivas, el doctor Larrateguy enfatizó: “La prevención es no fumar ni vapear porque eso genera disminución de la defensa de la vía respiratoria, pero después existe hoy una vacuna contra el neumococo que es la bacteria que produce alrededor de las neumonías, con lo cual, si nos vacunamos contra el neumococo y contra la gripe, vamos a tener un 80% de protección contra esta enfermedad”.El Dr. Larrateguy advirtió sobre la posible asociación del dengue con la neumonía: “Si bien el Dengue no está descripto que genere neumonía puede asociarse como una presentación atípica, por lo cual, siempre hay que tener en cuenta por más que no haya síntomas respiratorios evidentes, hay que hacer las revisiones para descartar una neumonía”.Finalmente, reiteró las recomendaciones generales: