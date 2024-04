Adolescente intentó cortar cables de electricidad y sufrió graves quemaduras

Las primeras informaciones señalaban que el accidente habría ocurrido en la calle, pero que todavía no estaban claras las circunstancias en que se produjo el hecho y que el menor sería la zona sur de la ciudad de Rosario.



Fuentes oficiales indicaron que el caso trascendió cuando el niño fue trasladado al hospital situado en Italia y Virasoro por sus familiares, quienes dijeron que el adolescente se presentó en su casa y les manifestó que se había quemado cuando quiso cortar unos cables y se desvaneció.



De inmediato lo subieron a un vehículo y un primo mayor de edad lo llevó primero al Hospital Roque Sáenz Peña, pero minutos después debido a la gravedad de las heridas, los médicos ordenaron su derivación al Víctor Vilela.



De acuerdo con los voceros, el menor fue internado a la sala de terapia intensiva y presentaba quemaduras en piernas y rostro, mientras que señalaron que al centro de salud llegó "entubado", permanecía conectado a asistencia mecánica respiratoria, su estado era grave, pero estaba compensado hemodinámicamente. Desde el Hospital señalaron que habrá que esperar para ver cómo evoluciona en las próximas horas.



Los voceros policiales consultados no pudieron precisar las causas del incidente, aunque no descartaron que se pueda haber dado en un intento de robo de cables del tendido eléctrico.