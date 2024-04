Rosario registró un 50% menos de actividad turística el fin de semana XXL

DATOS DEL TURISMO EN EL FIN DE SEMANA XXL



? Por Semana Santa viajaron 3,2 millones de turistas por el país y gastaron $631.667 millones ??



?? En promedio, cada visitante gastó $47.913 diarios.



Lee el informe completo ingresando acá

? https://t.co/Mez5263oyx #turismo… pic.twitter.com/SeZ8sJumrL — CAME (@redcame) April 2, 2024

El fin de semana largo sin precedentes en el país (seis días), que unificó Semana Santa con el Día del Veterano y los Caídos en Malvinas, dejó un saldo positivo en la mayoría de los lugares turísticos de Argentina. Sin embargo, la excepción fue Rosario, ya que tuvo una abrupta caída producto de la violencia que se vive en las calles. Según estimaciones de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came), se registró en la ciudad un 50% menos de ocupación hotelera en comparación con Semana Santa de años anteriores.Según un informe de Came, se movilizaron 3,2 millones de personas por el país de jueves a este martes, gastando un total de $631.667 millones. "El impacto económico directo, medido a precios reales, fue 70% superior al año pasado", señalaron desde Came, aunque resaltaron que esto se debe a que esta edición de la Semana Santa tuvo dos días de más. En promedio, los turistas gastaron $47.913 por día, con una estadía media de cuatro días.La entidad realiza en su informe un desagregado por provincias y al momento de detallar la situación en Santa Fe y destacar varios lugares que recibieron visitantes, también se reservó un espacio para hablar del marcado descenso de turistas en Rosario."Capítulo aparte para Rosario, donde el impacto por los trágicos hechos de las últimas semanas y la inseguridad se hizo sentir con una merma del 50%, respecto a Semana Santa de otros años", especificaron en el reporte.Diversos empresarios de rubros ligados al turismo, como la hotelería y la gastronomía, habían anticipado a La Capital que la situación no iba a mejorar en este fin de semana extra largo."Por la situación, claramente todo el mundo se quiso ir y nadie deseó venir. Es un desierto", señaló Reinaldo Bacigalupo, gastronómico de Pichincha, un sector y zona que sienten la situación con fuerza.Los días convulsionados que atraviesa la ciudad tuvieron un impacto directo en la llegada de turismo a la ciudad para Semana Santa: las reservas fueron las más bajas en años, justo en uno de los fines de semana largos más esperados por ser la primera fecha puente después de las vacaciones de verano. La ciudad durante mucho tiempo tuvo una buena imagen y servicios, lo que la convertía en una elección competitiva para visitar. Pero ese panorama cambió.Desde el hotel Ros Tower dijeron que pasaron de tener una ocupación de entre 70 y 80% a menos del 30%. Lo mismo sucedió en los hostels, donde el mejor número registrado fue del 50%. Hubo cancelaciones de reservas por parte de turistas, especialmente provenientes de Buenos Aires, principal origen de los visitantes en este tipo de fechas.La Asociación Casco Histórico relevó que más del 90% del comercio de la ciudad permaneció cerrado este fin de semana XXL. Entre los motivos: bajas expectativas de venta, de arribo de turistas, sumadas al servicio reducido de transporte público que hubo en la semana.Por su parte, desde Came señalaron que a nivel país encuentros religiosos dominaron las ciudades, aunque también festivales, competencias deportivas y ferias gastronómicas.El gran movimiento turístico se vio en el tránsito en las principales rutas. Desde la entidad señalaron que las mismas “colapsaron entre miércoles y viernes, con demoras que triplicaron en tiempo al de un viaje normal”. Aerolíneas Argentinas concentró a 282 mil personas."El turista internacional sigue estando muy presente en los destinos locales, aunque también se notó más el entusiasmo de argentinos por viajar a países vecinos, aprovechando ventajas cambiarias o beneficios temporales, especialmente a Chile y Uruguay", concluyeron. (La Capital)