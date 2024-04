Al menos 20 mil autos cruzaron de Mendoza a Chile para hacer compras

Qué conviene comprar

Según informaron desde el Gobierno de Mendoza, el jueves hubo demoras de ocho horas en la Aduana por el colapso de los controles del lado de Chile. “Se registraron más de 8 kilómetros de cola”, reconocieron. Se espera una demora similar para este martes, pero en la Aduana argentina, dado que miles de familias volverán con muchos artículos nuevos que deben ser controlados.¿Qué cambió? Lo que ocurre, es que hasta hace algunos meses, aún durante la gestión de Alberto Fernández, el dólar oficial se encontraba contenido a un valor mucho más bajo (cerca de $380) y junto a él, el precio de cientos de productos de consumo masivo. Los extranjeros, a su vez, podían hacer compras en Argentina con un tipo de cambio equivalente al dólar turista, lo que claramente les deba una ventaja competitiva a la hora de pagar.El economista José Vargas, director de la consultora Evaluecón, explicó por qué ahora el escenario es completamente diferente. “Tras la devaluación implementada por Javier Milei y el fin de los programas de control de precios, los valores de mercado se dispararon y los turistas dejaron de tener la ventaja de tener un tipo de cambio diferencial. No sólo tenemos inflación en pesos, sino también en dólares Por eso es que los extranjeros dejaron de hacer sus tours de compras, ya no les conviene”, comentó.“Además, muchos precios que el año pasado estaban relativamente contenidos, subieron de manera muy marcada. Es el caso por ejemplo de los combustibles. El año pasado la nafta costaba cerca de $300 y hoy ronda los $900. En Chile está en $1.100 a $1.200, pero no ha tenido una evolución de precios como sí la hubo en Argentina”, indicó.Por otro lado, Vargas indicó que la cotización del dólar creció considerablemente en el país vecino. “El peso chileno estaba cerca de $600 hace un año y ahora está a $980 por dólar. Por eso los argentinos ven mucha ventaja de precios en electrónica, calzado, indumentaria y demás”, señaló.En síntesis, Argentina volvió a ser caro, tanto para sus habitantes como para los visitantes de los países vecinos. Por el contrario, a los argentinos se les hizo más conveniente salir a comprar fuera del país, no porque su moneda valga más (por el contrario, el peso se devaluó), sino porque los precios internos subieron tanto, que ya dejaron de ser convenientes, mientras que en Chile se abarataron.Hay muchos productos que se pueden mencionar como ejemplo para entender por qué Chile es otra vez más barato que Argentina, pero antes, es importante recordar cómo se debe hacer la conversión entre ambas monedas.Según las páginas financieras oficiales de Chile, en ese país un dólar equivale actualmente a 980 pesos chilenos. Por lo tanto, un producto que vale por ejemplo 20.000 chilenos, tiene un precio de USD 20,40, lo que equivale a 28.571 pesos argentinos, tomando en consideración la cotización del dólar tarjeta.Dicho esto, se puede pasar a analizar algunos ejemplos específicos. Un neumático Bridgestone Turanza ER300 205/55R16 tiene en Argentina un precio de $195.000 (en un solo pago). Ese mismo producto, en Chile, se vende a 93.354 pesos chilenos, lo que, haciendo la conversión, equivale a 133.362 pesos argentinos, es decir unos $61.600 menos.Por su parte, una Playstation 5 con lector de Bluray se encuentra en Chile a un precio de 544.990 pesos chilenos, lo que equivale a $778.557 en moneda argentina. Dentro de nuestro país, el mismo producto cuesta prácticamente el doble ($1.499.999).De igual manera se pueden encontrar diferencias similares en celulares, smartwatchs, notebooks, televisores y otros productos tecnológicos. Se dan también brechas significativas en productos de indumentaria de marca. Unas zapatillas Adidas Response, por ejemplo, cuestan $108.999 en Argentina y en Chile se venden a 29.990 pesos chilenos (42.800 pesos argentinos), mismo modelo y color.Por supuesto, al momento de sacar las cuentas se debe tener presente también que muchos productos pagan aranceles en Aduana. Actualmente, se pueden pasar hasta USD 300 sin pagar impuestos. A partir de ese monto, se paga el 50% sobre el excedente de la franquicia. Claro está, que en la práctica, se pasan muchos productos sin declarar, aunque se trata de maniobras ilegales.