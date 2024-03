Niño de ocho años estuvo internado en terapia intensiva en Paraná por dengue

En medio de un brote incontrolable, el dengue azota en todos los rincones del país. Y Gualeguaychú, no es la excepción, aunque esta vez pegó en uno de los más vulnerables: la salud de un infante Valentino es un chiquito de 8 años de Gualeguaychú que se encuentra peleando por su vida desde el domingo pasado en el Hospital San Roque de Paraná. Estuvo en terapia intensiva hasta el miércoles, cuando su cuadro mejoró y pudo ser trasladado a sala intermedia.



“Entró el miércoles 20 de marzo por la tarde al Hospital Centenario con un cuadro febril, todo fue repentino, es un nene muy sano”, comenzó relatando Luciana, su mamá.



“Vale tiene autismo y es epiléptico (síndrome epiléptico mioclónico), y cuando lo internan quedó inconsciente debido a que le dieron convulsiones por la fiebre. Estuvo en ese estado desde ese día hasta el viernes a las 8 de la mañana”, detalló.



Luciana contó que “en Gualeguaychú suponían que era encefalitis o meningitis. Lo empezaron a medicar para eso, y lo empezaron a medicar para neumonía. Al nene me lo intoxicaron, porque no tenía nada de todo eso”, aseveró.



Luego, continuó detallando el raid de Valentino: “Llegamos el lunes a Paraná en la ambulancia. Al nene se le complicó la respiración, tuvimos que prender la sirena en la ruta, salimos a la madrugada y llegamos a las 6 de la mañana. Fue una gran desesperación porque mi hijo se estaba muriendo”.



“Llegamos a Paraná, le hicieron todos los estudios y lo estabilizaron. Me dijeron que era grave, que se podía morir, así, de esa manera y con esas palabras textuales. Acá son así, fríos, no te dan vueltas como en Gualeguaychú que te dicen ‘se supone, se supone, se supone…’”, manifestó Luciana.



La mamá de Valentino expresó que “dio positivo de dengue, un dengue fuerte que casi lo mata. Ahora está estabilizado. Hoy me dieron el informe que está estable, aunque le están bajando las plaquetas. Vamos a esperar a ver cómo sigue evolucionando…”, informó a El Día.



“A comienzo de esta semana estaba en terapia intensiva, con sonda nasogástrica, oxígeno y conectado a todos los monitores”, describió acerca del estado de salud de su hijo. Por suerte, hace un par de días, Valentino tuvo una leve mejoría: “Pasó a sala intermedia, donde está estable”, precisó.



Luciana cuestionó que en Gualeguaychú “me tuvieron con vueltas, sin diagnóstico y encima medicado”, y comparó que “en Paraná el mismo lunes que llegamos le hicieron todo, y el estado ya era grave”.



Al culminar esta semana agitada para la familia, Valentino continúa estable en la sala de terapia intermedia, y sigue luchando con todas sus fuerzas y la de sus seres queridos.