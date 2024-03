Día Mundial del Trastorno Bipolar: Al menos el 2% de la población lo sufre

El trastorno bipolar es una afección mental que impacta de igual manera a hombres y mujeres, por la cual una persona puede presentar periodos de cambios marcados o extremos en el estado de ánimo, energía y concentración; y los períodos de sentirse triste o deprimido pueden alternar con períodos de sentirse muy feliz y activo o malhumorado e irritable.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que al menos el 2% de la población mundial sufre esta patología asociada a factores heredofamiliares, ambientales y a la interrelación de estos en la persona.



Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la Dirección de Salud Mental, se subraya la importancia de que se visibilice esta situación, a fin de que la comunidad cuente con información de cómo se presenta, cómo acompañar y dónde se brinda atención. Cómo acompañar y cuándo consultar Es fundamental comprender que ninguna persona se reduce a un diagnóstico, por lo que no hay personas bipolares, si no que atraviesan un trastorno bipolar.



Asimismo, otra práctica de cuidado es no hablar de culpas al momento de la aparición o desarrollo de una afección mental. Sostener los vínculos familiares y con amigos son fundamentales para el inicio y continuidad de un tratamiento adecuado. En qué casos se recomienda consultar con profesionales: *Cuando la persona pasa por altibajos en su estado de ánimo más extremos que los habituales, los que se sostienen por un período mayor a dos meses, con actitudes imprevisibles e incontrolables.



*Ante alteraciones específicas del pensamiento y comportamiento.



*Intentos de suicidio y/o planificación de hacerse daño o dañar a terceros.



*Actitudes imprevisibles e incontrolables.



Cabe señalar que la provincia cuenta con una red de atención con profesionales de salud mental en condiciones de brindar atención y acompañamiento ante estos padecimientos.