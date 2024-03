El padre Ignacio hace el Vía Crucis de Viernes Santo “online”: dónde verlo

Este viernes el padre Ignacio Peries encabezará su tradicional Vía Crucis de forma virtual. Será el número 45. A diferencia de otros años, el sacerdote de barrio Rucci decidió realizar online la ceremonia que recuerda la muerte y resurrección de Jesús.Se trata de uno de los ritos más importantes del catolicismo y que año a año congregaba a miles de fieles en torno a la iglesia Natividad del Señor.Hace poco más de dos semanas, el padre Ignacio había anticipado que esta vez el Vía Crucis iba a ser virtual por razones de "seguridad" y por los costos del transporte para movilizarse. "No quiero que gasten, este año yo voy a tu casa", dijo.Lo importante, había destacado Ignacio, "es poder rezar en familia".Ahora, podrá seguirse por Rosario3, por el canal de You Tube de El Tres TV y por la señal de El Tres en Direct TV, a partir de las 21.Así, este 2024 las 14 estaciones de la Pasión de Cristo podrán seguirse por streaming, en Rosario3, en el canal de You Tube de El Tres TV o en la señal de El Tres en Direct TV. Fuente: (Rosario3)