Varios rugbiers condenados por el crimen de Fernando cambiaron de abogado

Después de que la Cámara de Casación bonaerense haya confirmado las condenas de los ocho rugbiers por el crimen de Fernando Báez Sosa, varios de los jóvenes decidieron cambiar de abogado.



Frente a este escenario, dos de los condenados tomaron la decisión de no continuar con la representación de Hugo Tomei, abogado que los defendió durante el juicio oral en el TOC 1 de Dolores.



Fue el pasado 22 de marzo cuando el máximo tribunal penal provincial ratificó las condenas a prisión perpetua para Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Ciro Pertossi y Luciano Pertossi.



En el mismo sentido, el tribunal confirmó los 15 años de prisión para Ayrton Violaz, Blas Cinali y Lucas Pertossi.



Ante el fallo de la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires, dos de los rugbiers ya cambiaron sus defensas con la idea de buscar la nulidad o ineficacia de la sentencia.



En diálogo con Noticias Argentinas, Francisco Oneto quien en las últimas horas comenzó a representar a Máximo Thomsen, dijo que “más adelante” dará algunos detalles.



El abogado le confirmó a este medio que la información es verídica, pero no dio parte sobre por qué la familia del condenado tomó esta decisión: “Prefiero por el momento guardar silencio. Más adelante daré a conocer detalles”.



Oneto es conocido en el ambiente político, ya que, en 2023 fue candidato a vicegobernador de Buenos Aires por La Libertad Avanza en la lista donde Carolina Píparo se postulaba para gobernadora.



Asimismo, se anunció que Matías Benicelli también cambió de abogado y el joven será representado por Carlos Attías, quien argumentó que existen inconsistencias en la anterior defensa.



Por el momento, no se sabe si otro de los condenados romperá con el famoso “pacto de silencio” y también modificará su defensa con la idea de desligarse de los demás compañeros.