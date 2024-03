“Si no tenés plata no sos nadie”, dijo la novia del playero asesinado en Rosario

La novia de Bruno Bussanich, el playero asesinado mientras cumplía su turno en la estación de servicio ubicada en Mendoza al 7600, de la ciudad de Rosario, hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. Después de que se conociera la detención de la pareja que supuestamente dejó un cartel amenazando a la familia Di María en un barrio privado de Funes, Jimena López criticó los pocos avances que hay en la investigación sobre el crimen de su novio.



“Hay vídeos del asesino de Bruno donde se puede ver su cara y aún no hay ninguna novedad, no vemos ningún avance en nada. Como de las demás víctimas tampoco”, remarcó Jimena y al mismo tiempo se preguntó: “¿Es tan difícil aplicarlo para todos los casos que no tienen relación con alguien famoso?”. “Evidentemente acá si no tenés plata no sos nadie”, lamentó.



Cabe recordar que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió una imagen del hombre que asesinó de tres disparos a Bruno Bussanich y solicita colaboración a la población para identificarlo.



Además, la provincia de Santa Fe ofrece una recompensa de 10 millones de pesos para quienes aporten datos en relación al homicidio del joven, ocurrido el sábado 9 de marzo cerca de la medianoche en la zona oeste de la ciudad.