Qué día no se come carne en Semana Santa y cinco platos para reemplazarla

Con la llegada de la Semana Santa a la Argentina muchas personas empiezan a preguntarse qué día no se puede comer carne y comienzan las dudas: lo cierto es que el domingo de pascua está liberado de esta recomendación de abstinencia que rige en la previa de esta celebración.



El día que no se puede comer carne en Semana Santa es el Viernes Santo, que este año cae 29 de marzo, por una tradición que estipuló la iglesia católica, que sugiere abstenerse de comer carne roja en modo de penitencia a este período y para conmemorar el sacrificio de Cristo.



Según las costumbres religiosas tradicionales el viernes es el único día en el que no se debería comer carne, aunque los más fieles trasladan esa costumbre al sábado como una forma de luto y tampoco consumen carne el Miércoles de Ceniza, que este año cayó 14 de febrero.



El domingo de pascuas no existe la recomendación de abstinencia de la carne, por lo que muchos creyentes dejan de cumplir con esta penitencia impuesta por la iglesia y consumen platos con carne roja, celebrando el día en el que Cristo resucitó en cuerpo y alma. Cinco platos sin carne para comer en Semana Santa Empandas de Vigilia: son una de las comidas más populares para comer en la previa de Semana Santa, generalmente están hechas de atún, llevan cebolla picada, tomate, puerro, morrón y pimienta.

Pescado: en la Argentina hay múltiples opciones para comer este tipo de comida. Entre los peces de mar se puede cocinar pejerrey a la sartén, corvina souffle y hay opciones de peces de río como posta de surubí y dorado a la parrilla con vegetales.

Ravioles: es una de las comidas más famosas de la Argentina y hay múltiples opciones para elaborarla sin carne: se pueden hacer de calabaza y queso, hongos y ricota, verdura y queso, entre otras opciones.

Tortillas: la opción tradicional se elabora con huevos, papas y cebollas, mientras que existe otra que se realiza con huevos, espinaca, acelga, cebolla, sal y pimienta.

Rosca de Pascua: es un postre dulce tradicional en la Semana Santa que se consume en la Argentina y en varias partes del mundo.